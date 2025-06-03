Забарный дал согласие на трансфер в ПСЖ

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный летом все же сменит команду. Украинец может перейти в чемпионат Франции.

О трансфере украинца сообщил в соцсети X журналист Фабрис Хоукинс.

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Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

По Забарному сделано предложение

По информации источника, действующий победитель Лиги чемпионов французский "ПСЖ" подал официальное предложение "Борнмуту" по трансферу Забарного.

При этом, представители "ПСЖ" посетили "Борнмут" 2 июня и провели переговоры по 22-летнему центрбеку, который стал приоритетной целью клуба.

Забарный, чей контракт с "Борнмутом" действует до 2029 года, сыграл 39 матчей в сезоне 2024/25, помог "вишням" финишировать девятыми в АПЛ.

По данным источников, трансферная стоимость украинца может превысить 50 млн евро, ведь "Борнмут" неохотно отпускает игрока после продажи Дина Хейсена в "Реал".

Украинский защитник, вроде бы, заинтересован в переходе в "ПСЖ" и дал предварительное согласие. При этом, в клубе играет российский вратарь Матвей Сафонов, с которым Илья не хочет вместе играть из-за военной агрессии РФ против Украины.

Если "ПСЖ" сможет оформить трансфер Забарного на этой неделе, то украинца могут заявить на клубный чемпионат мира, который стартует 14 июня.

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