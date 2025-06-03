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Беллингем согласовал условия трансфера в Боруссию

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Дата публикации 3 июня 2025 12:03
Беллингем едет в Дортмунд — трансфер уже согласован
Джоуб Беллингем прощается с "Сандерлендом". Фото: Reuters/Matthew Childs

В мире футбола обсуждают переход перспективного молодого игрока в "Боруссию". Этот трансфер может вызвать эффект дежа вю у болельщиков дортмундского клуба.

"Шмели" близки к подписанию контракта с перспективным полузащитником, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг

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Молодой футболист уже дал согласие на переход, и стороны приступили к переговорам о трансфере. Сумма сделки может составить около 30 млн евро, включая бонусы.

Этот шаг рассматривается как стратегическое усиление состава "Боруссии" перед предстоящими соревнованиями, включая Клубный чемпионат мира.

Беллингем в "Боруссии": новое поколение

Речь идет о Джоубе Беллингеме, младшем брате Джуда Беллингема. 19-летний полузащитник "Сандерленда" проявил себя в прошедшем сезоне, когда помог "черным котам" вернуться в английскую Премьер-лигу. Он был признан лучшим молодым игроком сезона в Чемпионшипе.

Джоб Беллингем
Джоб Беллингем стал победителем английского Чемпионшипа. Фото: Reuters/Lee Smith

Джоуб уже согласовал личные условия с "Боруссией", и клуб готов заплатить за него около 30 млн евро. Ожидается, что трансфер будет завершен в ближайшее время. 

Интерес к игроку проявляли и другие клубы, включая "Айнтрахт", но Беллингем выбрал дортмундский клуб, следуя по стопам своего брата.

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спорт футбол Футбол трансферы Боруссия Дортмунд АПЛ
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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