Беллінгем їде до Дортмунда — трансфер уже погоджено

Беллінгем погодив умови трансферу в Боруссію
У світі футболу обговорюють перехід перспективного молодого гравця в "Боруссію". Цей трансфер може викликати ефект дежа вю у вболівальників дортмундського клубу.
"Джмелі" близькі до підписання контракту з перспективним півзахисником, повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.
Молодий футболіст уже дав згоду на перехід, і сторони розпочали переговори про трансфер. Сума угоди може скласти близько 30 млн євро, включно з бонусами.
Цей крок розглядається як стратегічне посилення складу "Боруссії" перед майбутніми змаганнями, включно з Клубним чемпіонатом світу.
Беллінгем у "Боруссії": нове покоління
Йдеться про Джоуба Беллінгема, молодшого брата Джуда Беллінгема. 19-річний півзахисник "Сандерленда" проявив себе в минулому сезоні, коли допоміг "чорним котам" повернутися в англійську Прем'єр-лігу. Він був визнаний найкращим молодим гравцем сезону в Чемпіоншипі.
Джоуб уже погодив особисті умови з "Боруссією", і клуб готовий заплатити за нього близько 30 млн євро. Очікується, що трансфер буде завершено найближчим часом.
Інтерес до гравця проявляли й інші клуби, включно з "Айнтрахтом", але Беллінгем вибрав дортмундський клуб, йдучи по стопах свого брата.
Нагадаємо, італійський "Мілан" працює над підписанням контракту з Лукою Модричем.
Новим голкіпером каталонської "Барселони" може стати Жоан Гарсія, який виступав за "Еспанйол".
У молодої зірки "Динамо" роман з однією з найвідоміших українських телезірок.
Арда Туран привезе в Україну свою дружину, яка вважається однією з найкрасивіших жінок Туреччини.
Читайте Новини.LIVE!