Джоуб Беллінгем прощається із "Сандерлендом". Фото: Reuters/Matthew Childs

У світі футболу обговорюють перехід перспективного молодого гравця в "Боруссію". Цей трансфер може викликати ефект дежа вю у вболівальників дортмундського клубу.

"Джмелі" близькі до підписання контракту з перспективним півзахисником, повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

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Молодий футболіст уже дав згоду на перехід, і сторони розпочали переговори про трансфер. Сума угоди може скласти близько 30 млн євро, включно з бонусами.

Цей крок розглядається як стратегічне посилення складу "Боруссії" перед майбутніми змаганнями, включно з Клубним чемпіонатом світу.

Беллінгем у "Боруссії": нове покоління

Йдеться про Джоуба Беллінгема, молодшого брата Джуда Беллінгема. 19-річний півзахисник "Сандерленда" проявив себе в минулому сезоні, коли допоміг "чорним котам" повернутися в англійську Прем'єр-лігу. Він був визнаний найкращим молодим гравцем сезону в Чемпіоншипі.

Джоб Беллінгем став переможцем англійського Чемпіоншипа. Фото: Reuters/Lee Smith

Джоуб уже погодив особисті умови з "Боруссією", і клуб готовий заплатити за нього близько 30 млн євро. Очікується, що трансфер буде завершено найближчим часом.

Інтерес до гравця проявляли й інші клуби, включно з "Айнтрахтом", але Беллінгем вибрав дортмундський клуб, йдучи по стопах свого брата.

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