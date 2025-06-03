Забарний дав згоду на трансфер до ПСЖ

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Український центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний влітку все ж змінить команду. Українець може перейти у чемпіонат Франції.

Про трансфер українця повідомив в соцмережі X журналіст Фабріс Хоукінс.

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Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

По Забарному зроблено пропозицію

За інформацією джерела, чинний переможець Ліги чемпіонів французький "ПСЖ" подав офіційну пропозицію "Борнмуту" щодо трансферу Забарного.

При цьому, представники "ПСЖ" відвідали "Борнмут" 2 червня і провели перемовини щодо 22-річного центрбека, який став пріоритетною ціллю клубу.

Забарний, чий контракт із "Борнмутом" діє до 2029 року, зіграв 39 матчів у сезоні 2024/25, допомігши "вишням" фінішувати дев’ятими в АПЛ.

За даними джерел, трансферна вартість українця може перевищити 50 млн євро, адже "Борнмут" неохоче відпускає гравця після продажу Діна Хейсена до "Реала".

Український захисник, начебто, зацікавлений у переході до "ПСЖ" і дав попередню згоду. При цьому, в клубі грає російський воротар Матвій Сафонов, з яким Ілля не хоче разом грати через військову агресію РФ проти України.

Якщо "ПСЖ" зможе оформити трансфер Забарного цього тижня, то українця можуть заявити на клубний чемпіонат світу, який стартує 14 червня.

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