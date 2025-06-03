Ніко Вільямс відмовить Барселоні та Реалу заради гранда АПЛ

Ніко Вільямс на канікулах. Фото: Reuters/Albert Gea

Півзахисник "Атлетика" та збірної Іспанії Ніко Вільямс опинився в центрі трансферних перегонів європейських грандів. Після блискучого сезону і яскравого виступу на Євро-2024 22-річний вінгер став головною метою для низки топклубів.

Йдеться не тільки про представників Іспанії, а й про команди з інших чемпіонатів, повідомляє Football Transfers.

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Ніко Вільямс все ще розглядає пропозиції від різних клубів, але його пріоритет полягає в тому, щоб провести ще один рік у рідному Більбао. Цього сезону він знову підтвердив свій статус лідера "Атлетіка", що посилило інтерес з боку "Барселони", "Реала", "Арсеналу" та "Челсі".

За даними інсайдерів, представники "Челсі" провели переговори з агентами футболіста минулими вихідними. Клуб готовий задовольнити його фінансові запити та шукає заміну на лівому фланзі атаки.

Гранди борються за Ніко Вільямса

Інтерес до молодого гравця також зберігають "Арсенал" та "Барселона", але обидва клуби поки не готові платити загальну суму трансферу з урахуванням зарплати та комісій, яка може перевищити 70 млн євро. Клаусула Ніко Вільямса становить 58 млн євро.

Ніко Вільямс (праворуч) бореться із захисником "Барселони" Еріком Гарсією. Фото: Reuters/Pankra Nieto

"Атлетик" же намагається утримати свого лідера: сторони вже почали переговори про нову угоду з підвищенням зарплати до 10 млн на рік і можливим збільшенням відступних.

Вільямс уже минулого літа відмовився від переходу в "Барселону", вирішивши залишитися в Більбао заради участі в Лізі чемпіонів із рідним клубом. Схоже, він готовий зробити такий вибір і цього літа.

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