Металіст 1925 може запросити Унаї Мельгосу після Євро-2025

Сергій Ребров та Унаї Мельгоса. Фото: УАФ

Харківський "Металіст 1925" після виходу в українську Прем’єр-лігу не має головного тренера. Тому команді найближчими тижнями необхідно вирішити це питання.

За інформацією "ТаТоТаке", клуб може звернутись до варіанту, який розглядали в 2023 році.

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За інформацією джерела, в 2023 році "Металіст 1925" намагався підписати контракт з головним тренером збірної України U-21 Унаї Мельгосою, але фахівець не зміг очолити команду.

Мельгоса влітку очолюватиме команду на чемпіонаті Європи-2025, після чого у нього завершиться контракт й він зможе вести перемовини.

Зазначимо, що 49-річний вихованець "Атлетіка" із Більбао раніше ніколи не працював головним тренером дорослої команди. Збірна України U-21 стала його першим подібним досвідом самостійної роботи.

Раніше Мельгоса працював в "Атлетіку", "Малазі", "Динамо" Київ, ASPIRE Academy, "Ференцвароші" та "Аль-Айні".

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