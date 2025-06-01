Кудрівка та Металіст 1925 вийшли в УПЛ після перемог у плей-оф

"Металіст 1925" відсвяткував свою перемогу. Фото: "Металіст 1925"

Клуби УПЛ та Першої ліги 1 червня провели перехідні матчі-відповіді. "Ворскла" приймала "Кудрівку", а "Лівий Берег" протистояв "Металісту 1925".

За підсумками матчів в УПЛ вийшли "Металіст 1925" та "Кудрівка" з Першої ліги, повідомив портал Новини.LIVE.

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В перших матчах "Металіст 1925" обіграв "Лівий Берег" з рахунком 1:0, а "Ворскла" виграла у "Кудрівки" — 2:1.

"Ворскла" — "Кудрівка"

"Кудрівка" обіграла "Ворсклу" у плей-оф за вихід до УПЛ. Матч у Полтаві завершився з рахунком 0:1, а в серії пенальті гості перемогли 4:3.

На 9-й хвилині Максим Литовченко забив після помилки Олександра Скляра.

"Ворскла" потім під час гри влучила в поперечину та стійку, але не реалізувала моменти й почалася лотерея.

У серії пенальті воротар "Кудрівки" Максим Льопка вийшов переможцем, бо йому не забили Ієде, Кане та Скляр.

"Ворскла" — "Кудрівка" — 0:1 (3:4 — пен.)

Гол: Литовченко, 9

"Ворскла": Ісенко — Пердута, Малиш, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядін (Є. Пасіч, 74) — Кане, Кулач (Ієде, 61), Салабай — Ндукве.

"Кудрівка": Льопка — Мачелюк, Потімков, Сердюк, Мельничук — Вечурко (Шершень, 91), Думанюк — Козак (Андрущенко, 70), Литовченко (Сторчоус, 42), Рогозинський (Світюха, 70, Тузенко, 91) — Лєгостаєв.

Попередження: Малиш, Кане, Бацула, Скляр — Сторчоус

"Металіст 1925" — "Лівий Берег"

Команди відверто погано провели перший тайм, але невелику перевагу мав "Лівий Берег".

У другій половину "Металіст 1925" взяв м'яч під свій контроль і не одноразово мав хороші моменти для взяття воріт.

Єдиний гол харків'яни забили на 90-й хвилині. Рашиця з лівого флангу штрафного майданчика навісив на дальню штангу, де Калітвінцев головою замкнув удар — 1:0.

"Металіст 1925" — "Лівий Б ерег" — 1:0

Гол: Калітвінцев, 90

"Металіст 1925": Варакута — Капінус, Салюк, Снурніцин, Кравець — Юрченко (Калітвінцев, 62), Мафвента, Литвиненко (Імереков, 90+3) — Арі (Гаджиєв, 61), Мба (Бугай, 78), Рашиця.

"Лівий Берег": Механів — Соколов, Якимів, Самар, Шаповал — Дедух, Приходько (Галас, 72) — Войцеховський (М. Когут, 59), Шастал (Кобзар, 59), Синиця (Гереш, 86) — Сухоручко (І. Когут, 86).

Попередження: Калітвінцев — Якимів

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