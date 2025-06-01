Кудривка и Металлист 1925 вышли в УПЛ после побед в плей-офф

"Металлист 1925" отпраздновал свою победу. Фото: "Металлист 1925"

Клубы УПЛ и Первой лиги 1 июня провели ответные переходные матчи. "Ворскла" принимала "Кудривку", а "Левый Берег" противостоял "Металлисту 1925".

По итогам матчей в УПЛ вышли "Металлист 1925" и "Кудривка" из Первой лиги, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первых матчах "Металлист 1925" обыграл "Левый Берег" со счетом 1:0, а "Ворскла" выиграла у "Кудривки" — 2:1.

"Ворскла" — "Кудривка"

"Кудривка" обыграла "Ворсклу" в плей-офф за выход в УПЛ. Матч в Полтаве завершился со счетом 0:1, а в серии пенальти гости победили 4:3.

На 9-й минуте Максим Литовченко забил после ошибки Александра Скляра.

"Ворскла" затем во время игры попала в перекладину и стойку, но не реализовала моменты и началась лотерея.

В серии пенальти вратарь "Кудривки" Максим Лепка вышел победителем, потому что ему не забили Иеде, Кане и Скляр.

"Ворскла" — "Кудривка" — 0:1 (3:4 — пен.)

Гол: Литовченко, 9

"Ворскла": Исенко — Пердута, Малыш, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядин (Е. Пасич, 74) — Кане, Кулач (Иеде, 61), Салабай — Ндукве.

"Кудривка": Лепка — Мачелюк, Потимков, Сердюк, Мельничук — Вечурко (Шершень, 91), Думанюк — Козак (Андрущенко, 70), Литовченко (Сторчоус, 42), Рогозинский (Свитюха, 70, Тузенко, 91) — Легостаев.

Предупреждения: Малыш, Кане, Бацула, Скляр — Сторчоус

"Металлист 1925" — "Левый Берег"

Команды откровенно плохо провели первый тайм, но небольшое преимущество имел "Левый Берег".

Во второй половину "Металлист 1925" взял мяч под свой контроль и не раз имел хорошие моменты для взятия ворот.

Единственный гол харьковчане забили на 90-й минуте. Рашица с левого фланга штрафной навесил на дальнюю штангу, где Калитвинцев головой замкнул удар — 1:0.

"Металлист 1925" — "Левый Берег" — 1:0

Гол: Калитвинцев, 90

"Металлист 1925": Варакута — Капинус, Салюк, Снурницын, Кравец — Юрченко (Калитвинцев, 62), Мафвента, Литвиненко (Имереков, 90+3) — Ари (Гаджиев, 61), Мба (Бугай, 78), Рашица.

"Левый Берег": Механив — Соколов, Якимов, Самар, Шаповал — Дедух, Приходько (Галас, 72) — Войцеховский (М. Когут, 59), Шастал (Кобзарь, 59), Синица (Гереш, 86) — Сухоручко (И. Когут, 86).

Предупреждения: Калитвинцев — Якимов

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