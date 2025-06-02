Металлист 1925 может пригласить Унаи Мельгосу после Евро-2025

Сергей Ребров и Унаи Мельгоса и Унаи Мельгоса. Фото: УАФ

Харьковский "Металлист 1925" после выхода в украинскую Премьер-лигу не имеет главного тренера. Поэтому команде в ближайшие недели необходимо решить этот вопрос.

По информации "ТаТоТаке", клуб может обратиться к варианту, который рассматривали в 2023 году.

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По информации источника, в 2023 году "Металлист 1925" пытался подписать контракт с главным тренером сборной Украины U-21 Унаи Мельгосой, но специалист не смог возглавить команду.

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Мельгоса летом будет возглавлять команду на чемпионате Европы-2025, после чего у него завершится контракт и он сможет вести переговоры.

Отметим, что 49-летний воспитанник "Атлетика" из Бильбао ранее никогда не работал главным тренером взрослой команды. Сборная Украины U-21 стала его первым подобным опытом самостоятельной работы.

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Ранее Мельгоса работал в "Атлетике", "Малаге", "Динамо" Киев, ASPIRE Academy, "Ференцвароше" и "Аль-Айне".

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