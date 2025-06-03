Нико Уильямс откажет Барселоне и Реалу ради гранда АПЛ

Нико Уильямс на каникулах. Фото: Reuters/Albert Gea

Полузащитник "Атлетика" и сборной Испании Нико Уильямс оказался в центре трансферной гонки европейских грандов. После блестящего сезона и яркого выступления на Евро-2024 22-летний вингер стал главной целью для ряда топ-клубов.

Речь идет не только о представителях Испании, но и о командах из других чемпионатов, сообщает Football Transfers.

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Нико Уильямс все еще рассматривает предложения от разных клубов, но его приоритет заключается в том, чтобы провести еще один год в родном Бильбао. В этом сезоне он вновь подтвердил свой статус лидера "Атлетика", что усилило интерес со стороны "Барселоны", "Реала", "Арсенала" и "Челси".

По данным инсайдеров, представители "Челси" провели переговоры с агентами футболиста в минувшие выходные. Клуб готов удовлетворить его финансовые запросы и ищет замену на левом фланге атаки.

Гранды борются за Нико Уильямса

Интерес к молодому игроку также сохраняют "Арсенал" и "Барселона", но оба клуба пока не готовы платить общую сумму трансфера с учетом зарплаты и комиссий, которая может превысить 70 млн евро. Клаусула Нико Уильямса составляет 58 млн евро.

Нико Уильямс (справа) борется с защитником "Барселоны" Эриком Гарсией. Фото: Reuters/Pankra Nieto

"Атлетик" же пытается удержать своего лидера: стороны уже начали переговоры о новом соглашении с повышением зарплаты до 10 млн в год и возможным увеличением отступных.

Уильямс уже прошлым летом отказался от перехода в "Барселону", решив остаться в Бильбао ради участия в Лиге чемпионов с родным клубом. Похоже, он готов сделать такой выбор и этим летом.

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