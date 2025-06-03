ПСЖ веде перемовини із Забарним та натякає на можливий відхід Сафонова

Ілля Забарний. Фото: УАФ

Французький "ПСЖ" продовжує вести перемовини щодо трансферу українського центрального захисника "Борнмута" Іллі Забарного. Представники клубу 2 червня відвідали Англію та спілкувались з "вишнями".

Видання L’Equipe повідомило, що Забарний вже спілкувався з представниками "ПСЖ".

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Матвій Сафонов. Фото: Reuters

Про що Забарний говорив з "ПСЖ"

За інформацією джерела, українського центрбека дуже хвилювало питання наявності російського голкіпера Матвія Сафонова. Взимку Ілля відмовився від трансферу через наявність цього воротаря.

Під час розмови керівництво "ПСЖ" повідомило Забарному, що не впевнене щодо майбутнього Сафонова в клубі й існує ймовірність, що воротар піде з команди.

В минулому сезоні Забарний провів за "Борнмут" 39 матчів, де віддав один асист. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 42 млн євро.

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