Трансфер Забарного — ПСЖ продаст Сафонова ради украинца

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/afcb/

Футболист английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный уже на этой неделе может подписать контракт с "ПСЖ". Руководство "вишен" не планировало его продавать, но не сможет устоять перед щедрым предложением парижан.

Сам Забарный готов сделать новый шаг в своей карьере, сообщает L'Equipe.

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Контракт Ильи Забарного с "Борнмутом" действует до лета 2029 года. Подразумевалось, что 22-летний футболист проведет в клубе из АПЛ еще как минимум один сезон. Однако "вишни" не станут препятствовать переходу игрока в "ПСЖ", если сам Илья согласует условия трансфера с парижанами.

"ПСЖ" готов выполнить условие Забарного

Французы начали интересоваться украинцем еще в середине прошлого сезона. В то время Илья категорично дал понять, что не собирается принимать предложение "ПСЖ", пока в составе французского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Лидер сборной Украины считает неприемлемым выступать в одной команде с голкипером из РФ.

Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

После победы в Лиге чемпионов "ПСЖ" начал укреплять состав, большая часть запланированных трансферов будет сделана до начала Клубного чемпионата мира. Илья Забарный должен стать одним из новичков столичного клуба. Ради его перехода "ПСЖ" продаст голкипера Матвея Сафонова, которым интересуются команды из Италии и Шотландии.

"ПСЖ" заплатит "Борнмуту" до 50 млн евро за Забарного. Часть этой суммы "вишни" переведут киевскому "Динамо" по условиям договора за трансфер Ильи в 2022 году.

Напомним, французский "ПСЖ" значительно улучшил предложение по переходу Ильи Забарного, "Борнмут" готов согласиться на трансфер.

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