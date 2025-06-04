Ротань пригласит в Полесье игроков Динамо и Александрии

Руслан Ротань и Геннадий Буткевич играют в падл. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Житомирское "Полесье" продолжает активно работать на трансферном рынке. Уже в ближайшее время клуб может усилиться полузащитником киевского "Динамо" Владимиром Шепелевым.

Сам игрок заинтересован в переходе, хотя ранее рассматривал в приоритете варианты за рубежом, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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Владимир Шепелев может стать одним из ключевых усилений команды Руслана Ротаня, которая планирует бороться за место в пятерке лучших в следующем сезоне УПЛ. Текущий контракт футболиста с "Динамо" действует до конца июня 2025 года, и стороны близки к расставанию.

Параллельно "Полесье" отслеживает сразу нескольких игроков "Александрии", которые могут последовать за тренером в новую команду.

Владимир Шепелев борется с Иваном Калюжным. Фото: instagram.com/shepeliev_8/

Кого еще хочет подписать "Полесье"

В первую очередь речь идет о Владиславе Царе, которым интересуются также минимум два других клуба УПЛ и одна команда с Кипра. Полузащитник может стать объектом полноценной борьбы на рынке.

Что касается Юрия Мартынюка, то его переход маловероятен: по данным источников, он ближе к "Металлисту 1925", хотя "Полесье" все еще рассматривает его как резервный вариант. Есть сомнения на уровне руководства клуба.

К списку потенциальных усилений может также добавиться Беззер — хавбек, ранее связывавшийся с рядом клубов Первой лиги, но заинтересовавший тренерский штаб житомирской команды.

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