Ротань пригласит в Полесье игроков Динамо и Александрии

Ротань пригласит в Полесье известных футболистов — о ком речь
Житомирское "Полесье" продолжает активно работать на трансферном рынке. Уже в ближайшее время клуб может усилиться полузащитником киевского "Динамо" Владимиром Шепелевым.
Сам игрок заинтересован в переходе, хотя ранее рассматривал в приоритете варианты за рубежом, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".
Владимир Шепелев может стать одним из ключевых усилений команды Руслана Ротаня, которая планирует бороться за место в пятерке лучших в следующем сезоне УПЛ. Текущий контракт футболиста с "Динамо" действует до конца июня 2025 года, и стороны близки к расставанию.
Параллельно "Полесье" отслеживает сразу нескольких игроков "Александрии", которые могут последовать за тренером в новую команду.
Кого еще хочет подписать "Полесье"
В первую очередь речь идет о Владиславе Царе, которым интересуются также минимум два других клуба УПЛ и одна команда с Кипра. Полузащитник может стать объектом полноценной борьбы на рынке.
Что касается Юрия Мартынюка, то его переход маловероятен: по данным источников, он ближе к "Металлисту 1925", хотя "Полесье" все еще рассматривает его как резервный вариант. Есть сомнения на уровне руководства клуба.
К списку потенциальных усилений может также добавиться Беззер — хавбек, ранее связывавшийся с рядом клубов Первой лиги, но заинтересовавший тренерский штаб житомирской команды.
Напомним, "ПСЖ" и "Борнмут" ведут переговоры о сумме отступных за Илью Забарного.
При этом французский клуб готов пойти на изменения в составе ради перехода защитника сборной Украины.
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира — кто еще вошел в список.
У Нико Уильямса есть предложения от трех топ-клубов — что решил лидер сборной Испании.
Читайте Новини.LIVE!