Ямаль стал самым дорогим футболистом мира — кто еще в списке

Ламин Ямаль празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль возглавил свежий рейтинг самых дорогих футболистов мира. Он составлен Обсерваторией футбола CIES.

Трансферная стоимость 17-летнего игрока оценена в рекордные 402,3 млн евро, сообщает CIES.

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Юный талант "Барселоны" оторвался от ближайших преследователей с солидным отрывом. Второе место занял нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн с показателем 239,6 млн, а третьим стал полузащитник "Реала" Джуд Беллингем — 233,8 млн.

Игроки "Манчестер Сити" уносят Эрлинга Холанна с поля. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Замыкают топ-5 нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (192,5 млн) и полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала (154,8 млн).

Кто не попал в топ, но удивил

Любопытно, что главный фаворит предстоящего "Золотого мяча-2025" Усман Дембеле оказался лишь на 93-м месте с рыночной оценкой 60,9 млн евро. А Винисиус Жуниор, который не получил трофей в 2024 году, оказался седьмым в списке — 130,4 млн.

Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Фото: Reuters/Susana Vera

Методология рейтинга CIES учитывает возраст, продолжительность контракта, позицию, статистику и потенциал роста игрока, а также уровень чемпионата и клуба.

Самые дорогие футболисты мира

Ламин Ямаль — 402,3 млн ("Барселона")

Эрлинг Холанд — 239,6 млн ("Манчестер Сити")

Джуд Беллингем — 233,8 млн ("Реал")

Килиан Мбаппе — 192,5 млн ("ПСЖ")

Джамал Мусиала — 154,8 млн ("Бавария").

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