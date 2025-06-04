Ямаль стал самым дорогим футболистом мира — кто еще в списке

Самые дорогие футболисты мира — кто вошел в список
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль возглавил свежий рейтинг самых дорогих футболистов мира. Он составлен Обсерваторией футбола CIES.
Трансферная стоимость 17-летнего игрока оценена в рекордные 402,3 млн евро, сообщает CIES.
Юный талант "Барселоны" оторвался от ближайших преследователей с солидным отрывом. Второе место занял нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн с показателем 239,6 млн, а третьим стал полузащитник "Реала" Джуд Беллингем — 233,8 млн.
Замыкают топ-5 нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (192,5 млн) и полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала (154,8 млн).
Кто не попал в топ, но удивил
Любопытно, что главный фаворит предстоящего "Золотого мяча-2025" Усман Дембеле оказался лишь на 93-м месте с рыночной оценкой 60,9 млн евро. А Винисиус Жуниор, который не получил трофей в 2024 году, оказался седьмым в списке — 130,4 млн.
Методология рейтинга CIES учитывает возраст, продолжительность контракта, позицию, статистику и потенциал роста игрока, а также уровень чемпионата и клуба.
Самые дорогие футболисты мира
- Ламин Ямаль — 402,3 млн ("Барселона")
- Эрлинг Холанд — 239,6 млн ("Манчестер Сити")
- Джуд Беллингем — 233,8 млн ("Реал")
- Килиан Мбаппе — 192,5 млн ("ПСЖ")
- Джамал Мусиала — 154,8 млн ("Бавария").
Напомним, французский "ПСЖ" готовит очень выгодное предложение для "Борнмута" по трансферу Ильи Забарного.
Ради перехода украинца "ПСЖ" продаст российского вратаря Матвея Сафонова.
Нико Уильямс хочет остаться в "Атлетике", но "Челси" с "Реалом" и "Барселоной" попытаются его подписать.
Читайте Новини.LIVE!