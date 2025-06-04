Ямаль став найдорожчим футболістом світу — хто ще у списку

Найдорожчі футболісти світу — хто увійшов до списку
Вінгер "Барселони" Ламін Ямаль очолив свіжий рейтинг найдорожчих футболістів світу. Він складений Обсерваторією футболу CIES.
Трансферна вартість 17-річного гравця оцінена в рекордні 402,3 млн євро, повідомляє CIES.
Юний талант "Барселони" відірвався від найближчих переслідувачів із солідним відривом. Друге місце посів нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн із показником 239,6 млн, а третім став півзахисник "Реала" Джуд Беллінгем — 233,8 млн.
Замикають найкращі 5 нападник "ПСЖ" Кіліан Мбаппе (192,5 млн) та півзахисник "Баварії" Джамал Мусіала (154,8 млн).
Хто не потрапив у топ, але здивував
Цікаво, що головний фаворит майбутнього "Золотого м'яча-2025" Усман Дембеле опинився лише на 93-му місці з ринковою оцінкою 60,9 млн євро. А Вінісіус Жуніор, який не отримав трофей у 2024 році, виявився сьомим у списку — 130,4 млн.
Методологія рейтингу CIES враховує вік, тривалість контракту, позицію, статистику і потенціал зростання гравця, а також рівень чемпіонату та клубу.
Найдорожчі футболісти світу
- Ламін Ямаль — 402,3 млн ("Барселона")
- Ерлінг Голанн — 239,6 млн ("Манчестер Сіті")
- Джуд Беллінгем — 233,8 млн ("Реал")
- Кіліан Мбаппе — 192,5 млн ("ПСЖ")
- Джамал Мусіала — 154,8 млн ("Баварія").
Нагадаємо, французький "ПСЖ" готує дуже вигідну пропозицію для "Борнмута" щодо трансферу Іллі Забарного.
Заради переходу українця "ПСЖ" продасть російського воротаря Матвія Сафонова.
Ніко Вільямс хоче залишитися в "Атлетику", але "Челсі" з "Реалом" та "Барселоною" спробують його підписати.
Читайте Новини.LIVE!