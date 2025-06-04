Ямаль став найдорожчим футболістом світу — хто ще у списку

Ламін Ямаль святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Вінгер "Барселони" Ламін Ямаль очолив свіжий рейтинг найдорожчих футболістів світу. Він складений Обсерваторією футболу CIES.

Трансферна вартість 17-річного гравця оцінена в рекордні 402,3 млн євро, повідомляє CIES.

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Юний талант "Барселони" відірвався від найближчих переслідувачів із солідним відривом. Друге місце посів нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн із показником 239,6 млн, а третім став півзахисник "Реала" Джуд Беллінгем — 233,8 млн.

Гравці "Манчестер Сіті" забирають Ерлінга Голанна з поля. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Замикають найкращі 5 нападник "ПСЖ" Кіліан Мбаппе (192,5 млн) та півзахисник "Баварії" Джамал Мусіала (154,8 млн).

Хто не потрапив у топ, але здивував

Цікаво, що головний фаворит майбутнього "Золотого м'яча-2025" Усман Дембеле опинився лише на 93-му місці з ринковою оцінкою 60,9 млн євро. А Вінісіус Жуніор, який не отримав трофей у 2024 році, виявився сьомим у списку — 130,4 млн.

Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters/Susana Vera

Методологія рейтингу CIES враховує вік, тривалість контракту, позицію, статистику і потенціал зростання гравця, а також рівень чемпіонату та клубу.

Найдорожчі футболісти світу

Ламін Ямаль — 402,3 млн ("Барселона")

Ерлінг Голанн — 239,6 млн ("Манчестер Сіті")

Джуд Беллінгем — 233,8 млн ("Реал")

Кіліан Мбаппе — 192,5 млн ("ПСЖ")

Джамал Мусіала — 154,8 млн ("Баварія").

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