Луис Энрике зовет Гави в ПСЖ — что ответила Барселона

Ламин Ямаль, Фермин Лопес и Гави. Фото: Reuters/Albert Gea

В "ПСЖ" продолжается работа над усилением состава. Наставник победителя Лиги чемпионов Луис Энрике заинтересован в подписании еще одного игрока "Барселоны".

"ПСЖ" хочет оформить переход Гави, сообщает Mundo Deportivo.

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Сам 20-летний Гави признал, что интерес со стороны парижан есть. Но при этом подчеркнул: уезжать он не собирается.

"Да, интерес есть, но этого не произойдет. Я спокоен. "Барселона" — клуб моей жизни. Я хочу остаться здесь навсегда", — заявил Гави.

Что Гави сказал о Луисе Энрике

При этом хавбек не скрывает своего уважения к бывшему тренеру сборной Испании. По словам Гави, именно Луис Энрике дал ему шанс в национальной команде, и это стало поворотным моментом в его карьере.

"Для меня он лучший тренер мира. Он поставил меня в состав против Италии, тогда его критиковали, но он не побоялся. Я очень ему благодарен", — объяснил Гави.

Луис Энрике после победы в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Футболист также добавил, что и с нынешним тренером "Барсы" Хансом-Дитером Фликом у него сложились теплые отношения. Гави завершил сезон с 42 матчами, 3 голами и 2 результативными передача, несмотря на тяжелую травму.

Интересно, что ранее другой экс-игрок "Барсы" Усман Дембеле после перехода в ПСЖ раскрыл весь свой потенциал и стал главным фаворитом на "Золотой мяч-2025".

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