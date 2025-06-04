Скрипник може очолити Зорю, але є ще один претендент

Віктор Скрипник під час роботи в "Зорі". Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Луганська "Зоря" готується до офіційного призначення нового головного тренера. Ім'я фахівця вже визначено, і рішення може бути оголошено в найближчі години.

Головним претендентом на посаду є Віктор Скрипник, повідомляє "ТаТоТаке".

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Досвідчений український тренер уже отримав конкретну пропозицію від президента клубу Євгена Геллера і схиляється до того, щоб її прийняти. У міжсезоння 55-річний Віктор Скрипник розглядав і закордонні варіанти. Серед потенційних клубів, де він міг продовжити кар'єру, називалися молдавський "Шериф" та чеська "Млада Болеслав".

Желько Любенович під час матчу. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Скрипник повернеться в Зорю?

Раніше Скрипник уже працював у луганському клубі, а також тренував "Вердер", "Ригу", "Ворсклу" та "Металіст 1925". Його можливе повернення сприймається як крок до стабілізації проєкту "Зорі" після непростого сезону.

Іншим кандидатом на посаду вважається ексфутболіст клубу Желько Любенович, але шанси Скрипника на призначення виглядають набагато вищими. Клуб обіцяє офіційно оголосити про рішення вже сьогодні.

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