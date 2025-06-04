Скрипник может возглавить Зарю, но есть еще один претендент

Виктор Скрипник во время работы в "Заре". Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Луганская "Заря" готовится к официальному назначению нового главного тренера. Имя специалиста уже определено, и решение может быть объявлено в ближайшие часы.

Главным претендентом на пост является Виктор Скрипник, сообщает "ТаТоТаке".

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Опытный украинский тренер уже получил конкретное предложение от президента клуба Евгения Геллера и склоняется к тому, чтобы его принять. В межсезонье 55-летний Виктор Скрипник рассматривал и зарубежные варианты. Среди потенциальных клубов, где он мог продолжить карьеру, назывались молдавский "Шериф" и чешская "Млада Болеслав".

Желько Любенович во время матча. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Скрипник вернется в Зарю?

Ранее Скрипник уже работал в луганском клубе, а также тренировал "Вердер", "Ригу", "Ворсклу" и "Металлист 1925". Его возможное возвращение воспринимается как шаг к стабилизации проекта "Зари" после непростого сезона.

Другим кандидатом на должность считается экс-футболист клуба Желько Любенович, но шансы Скрипника на назначение выглядят гораздо выше. Клуб обещает официально объявить о решении уже сегодня.

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