Мессі готується до переходу в новий клуб — де гратиме Ліонель

Ліонель Мессі святкує гол із гравцями "Інтера". Фото: Reuters/Sam Navarro

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі не збирається завершувати ігрову кар'єру найближчим часом. Ветеран налаштований виступати ще як мінімум півтора року.

За інформацією аргентинського журналіста Флавіо Аззаро, Мессі готується до переходу в інший клуб.

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Ліонеля Мессі вже не цікавить фінансова вигода від наступного трансферу. З 2023 року аргентинець виступає за "Інтер Майамі", з яким уже виграв Кубок ліг, став символом команди та привертає до ліги MLS нових глядачів. Але тепер він замислюється про останній крок, який стане особливим.

Коли Мессі піде з "Інтера Маямі"

Очікується, що Ліонель залишить американський клуб у грудні 2025 року. Саме тоді закінчується поточний контракт, і саме тоді він має намір повернутися туди, де почалася його футбольна історія.

Йдеться про "Ньюеллс Олд Бойз" — клуб з аргентинського Росаріо, де Мессі почав робити перші кроки у футболі. Свого часу він називав повернення туди "мрією всього життя". Тепер вона може здійснитися.

Мессі з головним тренером збірної Аргентини Скалоні. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

У нинішньому сезоні за "Інтер Маямі" Мессі провів 18 матчів, забив 14 голів і віддав 11 результативних передач. Він залишається одним із головних облич МЛС.

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