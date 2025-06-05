Челси приготовил неприятный сюрприз для Мудрика

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: instagram.com/mudrykvision/

Лондонский "Челси" объявил о смене игрового номера для одного из своих ключевых игроков. С нового сезона под номером 10 в составе "синих" будет выступать англичанин Коул Палмер. Ранее он играл под номером 20.

Официальное подтверждение поступило от пресс-службы клуба.

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Новая нумерация вступит в силу с начала Клубного чемпионата мира, который пройдет летом в США. "Челси" видит Коула Палмера не просто одной из звезд, но и лидером команды. С момента перехода из "Манчестер Сити" Палмер стремительно стал одним из лидеров команды. Его прогресс и яркая игра убедили руководство клуба доверить ему знаковый номер, который в прошлом носили такие легенды, как Джо Коул и Эден Азар.

Михаил Мудрик с журналисткой. Фото: instagram.com/legioners.ua/

Почему Мудрик лишился номера

До сих пор 10-й номер принадлежал украинскому вингеру Михаилу Мудрику. Он получил его летом 2023 года, а до этого выступал в "Челси" под номером 15. Однако в декабре футболист был временно отстранен от участия в матчах из-за положительного допинг-теста.

С тех пор УЕФА не обнародовала результатов вскрытия пробы "Б". Будущее Мудрика остается туманным, и пока он не может вернуться на поле, клуб сделал выбор в пользу Палмера.

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