Челсі приготував неприємний сюрприз для Мудрика

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: instagram.com/mudrykvision/

Лондонський "Челсі" оголосив про зміну ігрового номера для одного зі своїх ключових гравців. З нового сезону під номером 10 у складі "синіх" виступатиме англієць Коул Палмер. Раніше він грав під номером 20.

Офіційне підтвердження надійшло від пресслужби клубу.

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Нова нумерація набуде чинності з початку Клубного чемпіонату світу, який пройде влітку в США. "Челсі" бачить Коула Палмера не просто однією із зірок, а й лідером команди. З моменту переходу з "Манчестер Сіті" Палмер стрімко став одним із лідерів команди. Його прогрес та яскрава гра переконали керівництво клубу довірити йому знаковий номер, який у минулому носили такі легенди, як Джо Коул та Еден Азар.

Михайло Мудрик із журналісткою. Фото: instagram.com/legioners.ua/

Чому Мудрика позбавили номера

Досі 10-й номер належав українському вінгеру Михайлу Мудрику. Він отримав його влітку 2023 року, а до цього виступав у "Челсі" під номером 15. Однак у грудні футболіст був тимчасово відсторонений від участі в матчах через позитивний допінг-тест.

Відтоді УЄФА не оприлюднила результатів розтину проби "Б". Майбутнє Мудрика залишається туманним, і поки він не може повернутися на поле, клуб зробив вибір на користь Палмера.

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