Барселона та Манчестер Сіті хочуть переманити зірку Арсеналу

Макс Доуман із головним тренером "Арсеналу" Мікелем Артетою. Фото: instagram.com/risingballers/

Академія "Арсеналу" знову опинилася в центрі уваги європейських грандів. Одразу декілька топклубів претендують на юного півзахисника Макса Доумана, який вже зараз викликає інтерес на рівні збірної Англії U-16.

Інтерес до 15-річного англійця виявляють "Барселона" та "Манчестер Сіті". Обидва клуби вже зробили попередні кроки в переговорах, повідомляє Football Transfers.

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"Арсенал" упевнений, що збереже талант

"Каноніри" спокійно ставляться до інтересу конкурентів та впевнені у своїй здатності утримати гравця. Керівництво Арсеналу бачить у Доумані довгостроковий проєкт — такого ж рівня, як Сака та Нванері, які раніше пробилися в основу.

Макс Доуман під час матчу. Фото: instagram.com/max_dowman10/

"У нього великий потенціал. Ми хочемо, щоб він став наступним героєм "Емірейтс", і віримо, що у нас є все необхідне для його зростання", — підкреслило джерело в "Арсеналі".

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