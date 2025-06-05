Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Спорт Барселона, Манчестер Сіті та Арсенал борються за юну зірку

Барселона, Манчестер Сіті та Арсенал борються за юну зірку

Ua en ru
Дата публікації: 5 червня 2025 12:01
Барселона та Манчестер Сіті хочуть переманити зірку Арсеналу
Макс Доуман із головним тренером "Арсеналу" Мікелем Артетою. Фото: instagram.com/risingballers/

Академія "Арсеналу" знову опинилася в центрі уваги європейських грандів. Одразу декілька топклубів претендують на юного півзахисника Макса Доумана, який вже зараз викликає інтерес на рівні збірної Англії U-16.

Інтерес до 15-річного англійця виявляють "Барселона" та "Манчестер Сіті". Обидва клуби вже зробили попередні кроки в переговорах, повідомляє Football Transfers.

Реклама
Читайте також:

Макс Доуман вразив скаутів технічною зрілістю, інтелектом та вмінням контролювати центр поля. Його стиль гри порівнюють із манерою Філа Фодена, а в "Барселоні" бачать у ньому ідеальне доповнення до філософії гри в пас.

"Арсенал" упевнений, що збереже талант

"Каноніри" спокійно ставляться до інтересу конкурентів та впевнені у своїй здатності утримати гравця. Керівництво Арсеналу бачить у Доумані довгостроковий проєкт — такого ж рівня, як Сака та Нванері, які раніше пробилися в основу.

Макс Доуман
Макс Доуман під час матчу. Фото: instagram.com/max_dowman10/

"У нього великий потенціал. Ми хочемо, щоб він став наступним героєм "Емірейтс", і віримо, що у нас є все необхідне для його зростання", — підкреслило джерело в "Арсеналі".

Нагадаємо, на "Полісся" очікує серйозне посилення складу, клуб готується стати новим грандом УПЛ.

Київське "Динамо" претендує на талановитого бразильця, переговори вже тривають.

Збірні Іспанії та Франції зіграють у півфіналі Ліги Націй, на полі з'являться декілька претендентів на Золотий м'яч.

А досвідчений Кріштіану Роналду вже вивів збірну Португалії у фінал Ліги націй.

спорт футбол Футбол трансфери Барселона Манчестер Сіті Арсенал
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /