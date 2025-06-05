Барселона та Манчестер Сіті хочуть переманити зірку Арсеналу

Барселона, Манчестер Сіті та Арсенал борються за юну зірку
Академія "Арсеналу" знову опинилася в центрі уваги європейських грандів. Одразу декілька топклубів претендують на юного півзахисника Макса Доумана, який вже зараз викликає інтерес на рівні збірної Англії U-16.
Інтерес до 15-річного англійця виявляють "Барселона" та "Манчестер Сіті". Обидва клуби вже зробили попередні кроки в переговорах, повідомляє Football Transfers.
Макс Доуман вразив скаутів технічною зрілістю, інтелектом та вмінням контролювати центр поля. Його стиль гри порівнюють із манерою Філа Фодена, а в "Барселоні" бачать у ньому ідеальне доповнення до філософії гри в пас.
"Арсенал" упевнений, що збереже талант
"Каноніри" спокійно ставляться до інтересу конкурентів та впевнені у своїй здатності утримати гравця. Керівництво Арсеналу бачить у Доумані довгостроковий проєкт — такого ж рівня, як Сака та Нванері, які раніше пробилися в основу.
"У нього великий потенціал. Ми хочемо, щоб він став наступним героєм "Емірейтс", і віримо, що у нас є все необхідне для його зростання", — підкреслило джерело в "Арсеналі".
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