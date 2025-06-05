Роналду встановив рекорд та вивів Португалію у фінал Ліги націй

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

У Мюнхені відбувся перший півфінал Ліги націй між Німеччиною та Португалією. Команди створили багато небезпечних моментів та подарували глядачам справжню футбольну драму.

Німці першими відкрили рахунок, але в підсумку перемогу святкували португальці, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Господарі на 48-й хвилині забили зусиллями Флоріана Вірца, який завершив атаку точним ударом після передачі з флангу. Португалія не дозволила розвинути перевагу. Уже за 15 хвилин Франсіско Консейсау відновив рівновагу, влучно пробивши з центру штрафного майданчика після красивої комбінації.

Матч ішов до напруженої кінцівки, і здавалося, що все вирішить один епізод. І цим епізодом стала людина, яка часто з'являється в потрібний момент.

Нове досягнення Роналду

На 68-й хвилині Кріштіану, який міг не вийти на поле через травму, опинився в потрібній точці та без шансів для воротаря відправив м'яч у ворота після прострілу з правого флангу. Цей гол приніс Португалії історичну перемогу — першу над Німеччиною з 2000 року.

Кріштіану Роналду забиває гол. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Після цього матчу на рахунку 40-річного Роналду вже 937 голів за кар'єру, з яких 137 він забив за збірну Португалії. Ця перемога стала для нього першою над Німеччиною на рівні національних команд.

Тепер збірна Португалії готується до фіналу Ліги націй, де зіграє з переможцем пари Іспанія — Франція.

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