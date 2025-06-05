Роналду установил рекорд и вывел Португалию в финал Лиги наций

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

В Мюнхене состоялся первый полуфинал Лиги наций между Германией и Португалией. Команды создали много опасных моментов и подарили зрителям настоящую футбольную драму.

Немцы первыми открыли счет, но в итоге победу праздновали португальцы, сообщает портал Новини.LIVE.

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Хозяева на 48-й минуте забили усилиями Флориана Вирца, который завершил атаку точным ударом после передачи с фланга. Португалия не позволила развить преимущество. Уже через 15 минут Франсиско Консейсау восстановил равновесие, точно пробив из центра штрафной после красивой комбинации.

Матч шел к напряженной концовке, и казалось, что все решит один эпизод. И этим эпизодом стал человек, который часто появляется в нужный момент.

Новое достижение Роналду

На 68-й минуте Криштиану, который мог не выйти на поле из-за травмы, оказался в нужной точке и без шансов для вратаря отправил мяч в ворота после прострела с правого фланга. Этот гол принес Португалии историческую победу — первую над Германией с 2000 года.

Криштиану Роналду забивает гол. Фото: Reuters/Annegret Hilse

После этого матча на счету 40-летнего Роналду уже 937 голов за карьеру, из которых 137 он забил за сборную Португалии. Эта победа стала для него первой над Германией на уровне национальных команд.

Теперь сборная Португалии готовится к финалу Лиги наций, где сыграет с победителем пары Испания — Франция.

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