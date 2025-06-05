Динамо готується підписати зірку чемпіонату України

Бруніньйо з нагородою найкращому гравцеві туру чемпіонату України. Фото: УНІАН

Київське "Динамо" може посилитися бразильським півзахисником Бруніньйо. Минулого сезону цей футболіст виступав за львівські "Карпати".

Про це повідомив бразильський журналіст Вадсон Фернандес, який відстежує трансфери гравців із Південної Америки.

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"Карпати" викупили контракт 24-річного футболіста у клубу "Атлетіко Матогросенсе". Бруніньйо вже проявив себе в українському чемпіонаті, і його рівень гри привернув увагу гранда УПЛ.

Поки що сторони не коментують можливий трансфер, але інтерес з боку киян може свідчити про початок переговорів.

Бруніньйо святкує гол у ворота "Колоса". Фото: УНІАН

Бруніньйо провів стабільний сезон в Україні

У минулому сезоні півзахисник зіграв ключову роль у центрі поля львівського клубу. Його технічна оснащеність, бачення поля та мобільність роблять його цікавим варіантом для посилення обойми "Динамо".

Бруніньйо вже адаптувався до українських умов і потенційно може швидко влитися в колектив. "Динамо" продовжує формувати склад на наступний сезон і розглядає різні варіанти для зміцнення середньої лінії.

У сезоні 2024/2025 Бруніньйо зіграв за "Карпати" 25 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів та зробив 2 результативні передачі.

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