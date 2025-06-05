Динамо готовится подписать звезду чемпионата Украины

Бруниньо с наградой лучшему игроку тура чемпионата Украины. Фото: УНИАН

Киевское "Динамо" может усилиться бразильским полузащитником Бруниньо. В в прошлом сезоне этот футболист выступал за львовские "Карпаты".

Об этом сообщил бразильский журналист Вадсон Фернандес, отслеживающий трансферы игроков из Южной Америки.

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"Карпаты" выкупили контракт 24-летнего футболиста у клуба "Атлетико Матогросенсе". Бруниньо уже проявил себя в украинском чемпионате, и его уровень игры привлек внимание гранда УПЛ.

Пока стороны не комментируют возможный трансфер, но интерес со стороны киевлян может свидетельствовать о начале переговоров.

Бруниньо празднует гол в ворота "Колоса". Фото: УНИАН

Бруниньо провел стабильный сезон в Украине

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл ключевую роль в центре поля львовского клуба. Его техническая оснащенность, видение поля и мобильность делают его интересным вариантом для усиления обоймы "Динамо".

Бруниньо уже адаптировался к украинским условиям и потенциально может быстро влиться в коллектив. "Динамо" продолжает формировать состав на следующий сезон и рассматривает различные варианты для укрепления средней линии.

В сезоне 2024/2025 Бруниньо сыграл за "Карпаты" 25 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

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