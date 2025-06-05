Ямаль проти Дембеле — боротьба за Золотий м'яч в 1/2 Ліги націй

Ламін Ямаль під час тренування. Фото: instagram.com/sefutbol/

Збірні Франції та Іспанії в очному протистоянні з'ясують, хто зіграє у фіналі Ліги націй, де Португалія вже чекає на суперника. У другому півфіналі турніру одразу кілька інтриг.

Ламін Ямаль зустрінеться віч-на-віч з Усманом Дембеле, обидва гравці претендують на головну індивідуальну нагороду у світі футболу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 5 червня, у Штутгарті відбудеться півфінальний матч Ліги націй 2025 між збірними Франції та Іспанії. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом. Переможець цього матчу зустрінеться у фіналі з Португалією, яка раніше обіграла Німеччину з рахунком 2:1.

Іспанія підходить до матчу в статусі чинного чемпіона Ліги націй і переможця Євро-2024. У чвертьфіналі команда Луїса де ла Фуенте здолала Нідерланди в серії пенальті після двох нічиїх 2:2 і 3:3 в основний час. Франція, своєю чергою, пройшла Хорватію, відігравшись з 0:2 за сумою двох матчів і перемігши в серії пенальті.

Дезіре Дуе став героєм фіналу ЛЧ-2025. Фото: instagram.com/equipedefrance/

Обидві команди мають багату історію протистоянь. В останній зустрічі на Євро-2024 Іспанія перемогла Францію з рахунком 2:1, завдяки голам Ламіна Ямаля та Дані Ольмо. Однак у фіналі Ліги націй 2021 року сильнішими були французи, які виграли 2:1.

Ніко Вільямс готовий вести Іспанію вперед. Фото: instagram.com/sefutbol/

Протистояння Ямаля та Дембеле — дуель поколінь

Однією з головних інтриг матчу стане протистояння юного таланту Іспанії Ламіна Ямаля та досвідченого французького вінгера Усмана Дембеле. Лідер "Барселони", якому лише 17 років, уже став ключовим гравцем "Ла Рохи", відзначившись у півфіналі Євро-2024. Зірка "ПСЖ", своєю чергою, є одним із лідерів збірної Франції та претендентом на "Золотий м'яч".

Усман Дембеле в матчі за збірну Франції. Фото: instagram.com/equipedefrance/

Тренер Франції Дідьє Дешам наголосив на важливості Дембеле для команди та висловив упевненість у його здатності вплинути на результат матчу. З іншого боку, Луїс де ла Фуенте підкреслив зрілість та тактичну гнучкість Ямаля, попри його юний вік.

Очікується, що матч буде напруженим і видовищним, з безліччю моментів і тактичних ходів. Обидві команди прагнуть перемоги та виходу у фінал, де на них уже чекає збірна Португалії на чолі з Кріштіану Роналду.

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