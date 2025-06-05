Ямаль против Дембеле — борьба за Золотой мяч в 1/2 Лиги наций

Ламин Ямаль во время тренировки. Фото: instagram.com/sefutbol/

Сборные Франции и Испании в очном противостоянии выяснят, кто сыграет в финали Лиги наций, где Португалия уже ждет соперника. Во втором полуфинале турнира сразу несколько интриг.

Ламин Ямаль встретится лицом к лицу с Усманом Дембеле, оба игрока претендуют на главную индивидуальную награду в мире футбола, сообщает портал Новини.LIVE.

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В четверг, 5 июня, в Штутгарте состоится полуфинальный матч Лиги наций 2025 между сборными Франции и Испании. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Победитель этого матча встретится в финале с Португалией, которая ранее обыграла Германию со счетом 2:1.

Испания подходит к матчу в статусе действующего чемпиона Лиги наций и победителя Евро-2024. В четвертьфинале команда Луиса де ла Фуэнте одолела Нидерланды в серии пенальти после двух ничьих 2:2 и 3:3 в основное время. Франция, в свою очередь, прошла Хорватию, отыгравшись с 0:2 по сумме двух матчей и победив в серии пенальти.

Дезире Дуэ стал героем финала ЛЧ-2025. Фото: instagram.com/equipedefrance/

Обе команды имеют богатую историю противостояний. В последней встрече на Евро-2024 Испания победила Францию со счетом 2:1, благодаря голам Ламина Ямаля и Дани Ольмо. Однако в финале Лиги наций 2021 года сильнее были французы, выигравшие 2:1.

Нико Уильямс готов вести Испанию вперед. Фото: instagram.com/sefutbol/

Противостояние Ямаля и Дембеле — дуэль поколений

Одной из главных интриг матча станет противостояние юного таланта Испании Ламина Ямаля и опытного французского вингера Усмана Дембеле. Лидер "Барселоны", которому всего 17 лет, уже стал ключевым игроком "Ла Рохи", отличившись в полуфинале Евро-2024. Звезда "ПСЖ", в свою очередь, является одним из лидеров сборной Франции и претендентом на "Золотой мяч".

Усман Дембеле в матче за сборную Франции. Фото: instagram.com/equipedefrance/

Тренер Франции Дидье Дешам отметил важность Дембеле для команды и выразил уверенность в его способности повлиять на исход матча. С другой стороны, Луис де ла Фуэнте подчеркнул зрелость и тактическую гибкость Ямаля, несмотря на его юный возраст.

Ожидается, что матч будет напряженным и зрелищным, с множеством моментов и тактических ходов. Обе команды стремятся к победе и выходу в финал, где их уже ждет сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду.

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