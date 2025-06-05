Барселона и Манчестер Сити хотят переманить звезду Арсенала

Макс Доуман с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой. Фото: instagram.com/risingballers/

Академия "Арсенала" вновь оказалась в центре внимания европейских грандов. Сразу несколько топ-клубов претендуют на юного полузащитника Макса Доумана, который уже сейчас вызывает интерес на уровне сборной Англии U-16.

Интерес к 15-летнему англичанину проявляют "Барселона" и "Манчестер Сити". Оба клуба уже сделали предварительные шаги в переговорах, сообщает Football Transfers.

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Макс Доуман впечатлил скаутов технической зрелостью, интеллектом и умением контролировать центр поля. Его стиль игры сравнивают с манерой Фила Фодена, а в "Барселоне" видят в нем идеальное дополнение к философии игры в пас.

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"Канониры" спокойно относятся к интересу конкурентов и уверены в своей способности удержать игрока. Руководство Арсенала видит в Доумане долгосрочный проект — такого же уровня, как Сака и Нванери, ранее пробившиеся в основу.

Макс Доуман во время матча. Фото: instagram.com/max_dowman10/

"У него большой потенциал. Мы хотим, чтобы он стал следующим героем "Эмирейтс", и верим, что у нас есть все необходимое для его роста", — подчеркнул источник в "Арсенале".

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