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Барселона, Манчестер Сити и Арсенал борются за юную звезду

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Дата публикации 5 июня 2025 12:01
Барселона и Манчестер Сити хотят переманить звезду Арсенала
Макс Доуман с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой. Фото: instagram.com/risingballers/

Академия "Арсенала" вновь оказалась в центре внимания европейских грандов. Сразу несколько топ-клубов претендуют на юного полузащитника Макса Доумана, который уже сейчас вызывает интерес на уровне сборной Англии U-16.

Интерес к 15-летнему англичанину проявляют "Барселона" и "Манчестер Сити". Оба клуба уже сделали предварительные шаги в переговорах, сообщает Football Transfers.

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Макс Доуман впечатлил скаутов технической зрелостью, интеллектом и умением контролировать центр поля. Его стиль игры сравнивают с манерой Фила Фодена, а в "Барселоне" видят в нем идеальное дополнение к философии игры в пас. 

"Арсенал" уверен, что сохранит талант

"Канониры" спокойно относятся к интересу конкурентов и уверены в своей способности удержать игрока. Руководство Арсенала видит в Доумане долгосрочный проект — такого же уровня, как Сака и Нванери, ранее пробившиеся в основу.

Макс Доуман
Макс Доуман во время матча. Фото: instagram.com/max_dowman10/

"У него большой потенциал. Мы хотим, чтобы он стал следующим героем "Эмирейтс", и верим, что у нас есть все необходимое для его роста", — подчеркнул источник в "Арсенале". 

Напомним, "Полесье" ожидает серьезное усиление состава, клуб готовится стать новым грандом УПЛ. 

Киевское "Динамо" претендует на талантливого бразильца, переговоры уже идут. 

Сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале Лиги Наций, на поле появятся несколько претендентов на Золотой мяч. 

А опытный Криштиану Роналду уже вывел сборную Португалии в финал Лиги наций. 

спорт футбол Футбол трансферы Барселона Манчестер Сити Арсенал
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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