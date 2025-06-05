Барселона и Манчестер Сити хотят переманить звезду Арсенала

Барселона, Манчестер Сити и Арсенал борются за юную звезду
Академия "Арсенала" вновь оказалась в центре внимания европейских грандов. Сразу несколько топ-клубов претендуют на юного полузащитника Макса Доумана, который уже сейчас вызывает интерес на уровне сборной Англии U-16.
Интерес к 15-летнему англичанину проявляют "Барселона" и "Манчестер Сити". Оба клуба уже сделали предварительные шаги в переговорах, сообщает Football Transfers.
Макс Доуман впечатлил скаутов технической зрелостью, интеллектом и умением контролировать центр поля. Его стиль игры сравнивают с манерой Фила Фодена, а в "Барселоне" видят в нем идеальное дополнение к философии игры в пас.
"Арсенал" уверен, что сохранит талант
"Канониры" спокойно относятся к интересу конкурентов и уверены в своей способности удержать игрока. Руководство Арсенала видит в Доумане долгосрочный проект — такого же уровня, как Сака и Нванери, ранее пробившиеся в основу.
"У него большой потенциал. Мы хотим, чтобы он стал следующим героем "Эмирейтс", и верим, что у нас есть все необходимое для его роста", — подчеркнул источник в "Арсенале".
Напомним, "Полесье" ожидает серьезное усиление состава, клуб готовится стать новым грандом УПЛ.
Киевское "Динамо" претендует на талантливого бразильца, переговоры уже идут.
Сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале Лиги Наций, на поле появятся несколько претендентов на Золотой мяч.
А опытный Криштиану Роналду уже вывел сборную Португалии в финал Лиги наций.
Читайте Новини.LIVE!