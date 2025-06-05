Велетень може перейти з Колоса у відомий закордонний клуб

Владислав Велетень у матчі за молодіжну збірну України. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Український півзахисник Владислав Велетень, який виступає за "Колос" (Ковалівка), привернув увагу бельгійського клубу "Зюлте Варегем". Клуб проявляє інтерес до 22-річного гравця.

Велетень провів вражаючий сезон в українській Прем'єр-лізі та опинився на раді клубів з УПЛ та інших ліг, повідомляє "Динамоманія".

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Владислав Велетень, вихованець київського "Динамо", перейшов у "Колос" 2021 року. Відтоді він став ключовим гравцем команди, демонструючи стабільну гру в центрі поля та привертаючи увагу скаутів із Європи.

Владислав Велетень (праворуч) у матчі за "Колос". Фото: instagram.com/vlad_ve/

Інтерес з боку "Зюлте Варегем"

Бельгійський клуб нещодавно повернувся до вищого дивізіону місцевого футболу і шукає варіанти посилення складу. Інтерес до Велетеня може бути пов'язаний з його виступами в молодіжній збірній України та стабільною грою на клубному рівні.

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