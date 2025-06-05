Велетень може перейти з Колоса у відомий закордонний клуб

Бельгійський клуб зацікавився українським талантом
Український півзахисник Владислав Велетень, який виступає за "Колос" (Ковалівка), привернув увагу бельгійського клубу "Зюлте Варегем". Клуб проявляє інтерес до 22-річного гравця.
Велетень провів вражаючий сезон в українській Прем'єр-лізі та опинився на раді клубів з УПЛ та інших ліг, повідомляє "Динамоманія".
Владислав Велетень, вихованець київського "Динамо", перейшов у "Колос" 2021 року. Відтоді він став ключовим гравцем команди, демонструючи стабільну гру в центрі поля та привертаючи увагу скаутів із Європи.
Інтерес з боку "Зюлте Варегем"
Бельгійський клуб нещодавно повернувся до вищого дивізіону місцевого футболу і шукає варіанти посилення складу. Інтерес до Велетеня може бути пов'язаний з його виступами в молодіжній збірній України та стабільною грою на клубному рівні.
Владислав Велетень увійшов до фінальної заявки молодіжної збірної України на чемпіонат Європи U-21, який пройде в Словаччині. Його участь у турнірі може підвищити інтерес з боку європейських клубів і вплинути на його майбутнє в "Колосі".
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