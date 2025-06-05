Буяльський назвав головну проблему Динамо в минулому сезоні

Віталій Буяльський на церемонії нагородження чемпіона Прем'єр-ліги. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський підбив підсумки сезону 2024/2025. Він визнав, що команда провела хороший рік, але могла досягти більшого.

Головним розчаруванням для "біло-синіх" Буяльський назвав виступ команди в єврокубках, повідомляє портал Dynamo.kiev.ua.

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Кияни впевнено провели чемпіонат України, але виступ у єврокубках залишив бажати кращого. Команда Олександра Шовковського не змогла реалізувати весь свій потенціал за межами країни, що, на думку Віталія Буяльського, не дозволило назвати сезон бездоганним.

Віталій Буяльський перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Що сказав Буяльський про підсумки сезону

Ключовий півзахисник "Динамо" вважає, що команда виступила не бездоганно. Сам Буяльський не звик оцінювати себе індивідуально, а також наголосив на важливості дисципліни на полі.

Віталій Буяльський керує грою команди на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

"Напевно, поставлю "Динамо" вісімку: у чемпіонаті все вийшло, а ось у єврокубках — не дуже. Якби виграли Кубок і добре виступили в Європі, то сезон був би ідеальним. Я себе не люблю оцінювати, за це відповідають тренери та результат команди", — резюмував хавбек.

У сезоні 2024/2025 капітан "Динамо" зіграв 40 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та зробив 8 результативних передач.

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