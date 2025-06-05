Буяльский назвал главную проблему Динамо в прошлом сезоне

Виталий Буяльский на церемонии награждения чемпиона Премьер-лиги. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский подвел итоги сезона 2024/2025. Он признал, что команда провела хороший год, но могла добиться большего.

Главным разочарованием для "бело-синих" Буяльский назвал выступление команды в еврокубках, сообщает портал Dynamo.kiev.ua.

Реклама

Читайте также:

Киевляне уверенно провели чемпионат Украины, но выступление в еврокубках оставило желать лучшего. Команда Александра Шовковского не смогла реализовать весь свой потенциал за пределами страны, что, по мнению Виталия Буяльского, не позволило назвать сезон безупречным.

Виталий Буяльский перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что сказал Буяльский об итогах сезона

Ключевой полузащитник "Динамо" считает, что команда выступила не безупречно. Сам Буяльский не привык оценивать себя индивидуально, а также подчеркнул важность дисциплины на поле.

Виталий Буяльский руководит игрой команды на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Наверное, поставлю "Динамо" восьмерку: в чемпионате все получилось, а вот в еврокубках — не очень. Если бы выиграли Кубок и хорошо выступили в Европе, то сезон был бы идеальным. Я себя не люблю оценивать, за это отвечают тренеры и результат команды", — резюмировал хавбек.

В сезоне 2024/2025 капитан "Динамо" сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

Напомним, Руслан Ротань собирается пригласить в "Полесье" игроков "Александрии" и "Динамо".

Руководство столичного украинского клуба хочет оформить трансфер известного легионера из Премьер-лиги.

Криштиану Роналду сыграл с травмой и забил важный гол в истории сборной Португалии.

Ламин Ямаль сыграет против Усмана Дембеле в полуфинале Лиги Наций, оба футболиста претендуют на "Золотой мяч".