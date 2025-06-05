Велетень может перейти из Колоса в известный зарубежный клуб

Бельгийский клуб заинтересовался украинским талантом
Украинский полузащитник Владислав Велетень, выступающий за "Колос" (Ковалевка), привлек внимание бельгийского клуба "Зюлте Варегем". Клуб проявляет интерес к 22-летнему игроку.
Велетень провел впечатляющий сезон в украинской Премьер-лиге и оказался на раде клубов из УПЛ и других лиг, сообщает "Динамомания".
Владислав Велетень, воспитанник киевского "Динамо", перешел в "Колос" в 2021 году. С тех пор он стал ключевым игроком команды, демонстрируя стабильную игру в центре поля и привлекая внимание скаутов из Европы.
Интерес со стороны "Зюлте Варегем"
Бельгийский клуб недавно вернулся в высший дивизион местного футбола и ищет варианты усиления состава. Интерес к Велетеню может быть связан с его выступлениями в молодежной сборной Украины и стабильной игрой на клубном уровне.
Владислав Велетень вошел в финальную заявку молодежной сборной Украины на чемпионат Европы U-21, который пройдет в Словакии. Его участие в турнире может повысить интерес со стороны европейских клубов и повлиять на его будущее в "Колосе".
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