Велетень может перейти из Колоса в известный зарубежный клуб

Владислав Велетень в матче за молодежную сборную Украины. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Украинский полузащитник Владислав Велетень, выступающий за "Колос" (Ковалевка), привлек внимание бельгийского клуба "Зюлте Варегем". Клуб проявляет интерес к 22-летнему игроку.

Велетень провел впечатляющий сезон в украинской Премьер-лиге и оказался на раде клубов из УПЛ и других лиг, сообщает "Динамомания".

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Владислав Велетень, воспитанник киевского "Динамо", перешел в "Колос" в 2021 году. С тех пор он стал ключевым игроком команды, демонстрируя стабильную игру в центре поля и привлекая внимание скаутов из Европы.

Владислав Велетень (справа) в матче за "Колос". Фото: instagram.com/vlad_ve/

Интерес со стороны "Зюлте Варегем"

Бельгийский клуб недавно вернулся в высший дивизион местного футбола и ищет варианты усиления состава. Интерес к Велетеню может быть связан с его выступлениями в молодежной сборной Украины и стабильной игрой на клубном уровне.

Владислав Велетень вошел в финальную заявку молодежной сборной Украины на чемпионат Европы U-21, который пройдет в Словакии. Его участие в турнире может повысить интерес со стороны европейских клубов и повлиять на его будущее в "Колосе".

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