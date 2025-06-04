Челсі витратить 200 млн євро на трьох зірок футболу

Майк Меньян (у центрі) у складі "Мілана". Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Лондонський "Челсі" активізувався на трансферному ринку та має намір завершити одразу три великі угоди до 10 червня. Клуб прагне встигнути укомплектувати склад перед стартом Клубного чемпіонату світу, який пройде в США цього літа.

Для підготовки до турніру ФІФА відкрило спеціальне 10-денне трансферне вікно, повідомляє Football Transfers.

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"Челсі" планує використати по максимуму найближчий тиждень. Пріоритетними цілями "синіх" стали воротар "Мілана" Майк Меньян, нападник "Айнтрахта" Уго Екітіке та вінгер "Боруссії" Джеймі Гіттенс.

Загальна сума потенційних трансферів може сягнути 200 мільйонів євро, що зробить тиждень одним із найбільш витратних в історії клубу.

Три угоди за 7 днів

Згідно з останніми даними, Гіттенс та Меньян дали згоду на перехід, проте переговори з "Боруссією" та "Міланом" поки тривають. Англійський клуб хоче знизити ціну за Гіттенса з 60 до 42 млн євро, а за Меньяна пропонує не більше ніж 10 млн через контракт, що закінчується, тоді як "россонері" вимагають близько 30 млн.

Найскладніша ситуація з Уго Екітіке. "Айнтрахт" оцінює гравця в 100 млн євро, але "Челсі" не готовий платити такі гроші, особливо з урахуванням недавнього підписання Ліама Делапа. У клубі не виключають, що в разі провалу переговорів трансфер може бути відкладений на пізніший термін.

Нагадаємо, півзахисник "Барселони" Гаві отримав пропозицію про перехід у "ПСЖ".

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