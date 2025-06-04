Вінісіус обрав клуб, у якому продовжить кар'єру

Вінісіус Жуніор у матчі проти "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

Форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор став ціллю для кількох топклубів із Саудівської Аравії. Бразильцю запропонували контракт на астрономічну суму, а за його трансфер готові були заплатити близько 300 млн євро.

Йшлося про п'ятирічну угоду із загальною зарплатою, яка могла б сягнути мільярда євро, повідомляє Marca.

Реклама

Читайте також:

Пропозиції для Вінісіуса надійшли від клубів "Аль-Хіляля" та "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії, які вже підписували зірок світового футболу. Однак 24-річний бразильський футболіст прийняв остаточне рішення. Він не покине Європу та залишиться в мадридському клубі.

Вінісіус домовився з "Реалом" про новий контракт

Гравець уже веде переговори з "королівським" про продовження чинної угоди. Новий контракт передбачає значне підвищення зарплати до рівня, який раніше отримував Кріштіану Роналду в пікові роки в клубі.

Вінісіус (у центрі) на тренуванні у збірній Бразилії. Фото: Reuters/Jorge Silva

Таким чином, Вінісіус стане найбільш високооплачуваним футболістом у складі "Реала" та закріпить за собою статус ключової фігури проєкту. Керівництво "бланкос" розглядає його як символ майбутнього і не планує розлучатися з гравцем за жодних умов.

Нагадаємо, Руслан Ротань зможе запросити в "Полісся" гравців із "Динамо" та "Олександрії".

Луїс Енріке хоче бачити в "ПСЖ" одного з лідерів збірної Іспанії та "Барселони".

Пилип Будківський пояснив причину переходу з "Динамо" до "Шахтаря".

Ілля Забарний може стати першим літнім трансфером "ПСЖ", який виділив на угоду серйозну суму.