Винисиус выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Гранды Саудовской Аравии хотят подписать звезду Реала
Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал целью для нескольких топ-клубов из Саудовской Аравии. Бразильцу предложили контракт на астрономическую сумму, а за его трансфер готовы были заплатить около 300 млн евро.
Речь шла о пятилетнем соглашении с общей зарплатой, которая могла бы достичь миллиарда евро, сообщает Marca.
Предложения для Винисиуса поступили от клубов "Аль-Хиляля" и "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, которые уже подписывали звезд мирового футбола. Однако 24-летний бразильский футболист принял окончательное решение. Он не покинет Европу и останется в мадридском клубе.
Винисиус договорился с "Реалом" о новом контракте
Игрок уже ведет переговоры с "королевским" о продлении действующего соглашения. Новый контракт предусматривает значительное повышение зарплаты до уровня, который ранее получал Криштиану Роналду в пиковые годы в клубе.
Таким образом, Винисиус станет самым высокооплачиваемым футболистом в составе "Реала" и закрепит за собой статус ключевой фигуры проекта. Руководство "бланкос" рассматривает его как символ будущего и не планирует расставаться с игроком ни при каких условиях.
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