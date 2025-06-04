Винисиус выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Винисиус Жуниор в матче против "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал целью для нескольких топ-клубов из Саудовской Аравии. Бразильцу предложили контракт на астрономическую сумму, а за его трансфер готовы были заплатить около 300 млн евро.

Речь шла о пятилетнем соглашении с общей зарплатой, которая могла бы достичь миллиарда евро, сообщает Marca.

Реклама

Читайте также:

Предложения для Винисиуса поступили от клубов "Аль-Хиляля" и "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, которые уже подписывали звезд мирового футбола. Однако 24-летний бразильский футболист принял окончательное решение. Он не покинет Европу и останется в мадридском клубе.

Винисиус договорился с "Реалом" о новом контракте

Игрок уже ведет переговоры с "королевским" о продлении действующего соглашения. Новый контракт предусматривает значительное повышение зарплаты до уровня, который ранее получал Криштиану Роналду в пиковые годы в клубе.

Винисиус (в центре) на тренировке в сборной Бразилии. Фото: Reuters/Jorge Silva

Таким образом, Винисиус станет самым высокооплачиваемым футболистом в составе "Реала" и закрепит за собой статус ключевой фигуры проекта. Руководство "бланкос" рассматривает его как символ будущего и не планирует расставаться с игроком ни при каких условиях.

Напомним, Руслан Ротань сможет пригласить в "Полесье" игроков из "Динамо" и "Александрии".

Луис Энрике хочет видеть в "ПСЖ" одного из лидеров сборной Испании и "Барселоны".

Филипп Будковский объяснил причину перехода из "Динамо" в "Шахтер".

Илья Забарный может стать первым летним трансфером "ПСЖ", который выделил на сделку серьезную сумму.