Ламін Ямаль назвав фаворита в боротьбі за Золотий м'яч

Ламін Ямаль святкує перемогу. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Перед півфіналом Ліги націй Іспанія — Франція вінгер "Барселони" Ламін Ямаль прокоментував ситуацію навколо головної індивідуальної нагороди у світовому футболі.

Молодий гравець упевнений, що доля "Золотого м'яча" не повинна залежати від одного конкретного матчу, повідомляє El Partidazo.

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Ламін Ямаль намагається не думати про те, чи є у нього шанси завоювати "Золотий м'яч" за підсумками 2025 року. Юний футболіст заявив, що гравець року — це той, хто показує високий рівень протягом усього сезону, а не тільки у вирішальних зустрічах.

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Ямаль натякає на об'єктивність під час голосування

Виступаючи за принцип стабільності, футболіст зазначив, що найважливіші ігри не повинні затьмарювати весь шлях, пройдений спортсменами за рік.

Ламін Ямаль і Гаві. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Він також підкреслив, що підтримка гравців тільки після вдалого матчу не робить їх автоматично найкращими в сезоні. Підхід, за якого вирішальну роль відіграє фінальний ривок, може призвести до несправедливості при визначенні переможця.

У сезоні 2024/2025 Ламін Ямаль зіграв за "Барселону" 55 матчів у всіх турнірах, забив 18 голів та зробив 21 результативну передачу.

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