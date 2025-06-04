Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Спорт Битва за Золотий м'яч — Дембеле фаворит, Ламін дихає в спину

Битва за Золотий м'яч — Дембеле фаворит, Ламін дихає в спину

Ua en ru
Дата публікації: 4 червня 2025 10:38
Прогноз на Золотий м'яч 2025: Дембеле — головний претендент
Усман Дембеле на корті Ролан Гаррос із Кубком чемпіонів. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Футбольний світ уже починає будувати прогнози на головну індивідуальну нагороду року — "Золотий м'яч 2025". Після яскравої весни в Лізі чемпіонів і сильного сезону в клубах котирування різко змінилися.

Головним фаворитом на перемогу став Усман Дембеле — коефіцієнт на його тріумф становить лише 1.4, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Найближчим конкурентом переможця Ліги чемпіонів-2025 став 17-річний вундеркінд Ламін Ямаль, шанси якого аналітики оцінюють із коефіцієнтом 3.75. Стрімкий зліт nf доросла гра вінгера "Барселони" зробили його справжньою сенсацією. А ось у зірок Мбаппе, Салаха nf Рафіньї шанси різко впали.

Ламин Ямаль и Рафинья
Ламін Ямаль і Рафінья. Фото: Reuters/Albert Gea

Хто ще в гонці за трофей

Салах nf Рафінья йдуть із рівними коефіцієнтами 13. А ось Мбаппе, попри перехід у "Реал" і перемогу в гонці бомбардирів Ла-Ліги, отримав найнижчий коефіцієнт — 26.

Фаворитів визначено, але до церемонії далеко — багато що ще може змінитися. Попереду матчі Клубного чемпіонату світу.

Список коефіцієнтів фаворитів на Золотий м'яч 2025

  • Усман Дембеле — 1,4
  • Ламін Ямал — 3,75
  • Мохамед Салах — 13
  • Рафінья — 13
  • Кіліан Мбаппе — 26.

Нагадаємо, Ламін Ямаль став переможцем іншого важливого футбольного рейтингу.

Руслан Ротань збирається запросити в "Полісся" футболістів з "Олександрії" та київського "Динамо".

У "ПСЖ" з'явиться новий центральний захисник - парижани ведуть переговори про трансфер Іллі Забарного.

Заради переходу українського гравця чемпіони Франції готові продати російського голкіпера Матвія Сафонова.

спорт футбол Мохамед Салах Золотий м'яч Усман Дембеле Ламін Ямал
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /