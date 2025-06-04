Прогноз на Золотий м'яч 2025: Дембеле — головний претендент

Битва за Золотий м'яч — Дембеле фаворит, Ламін дихає в спину
Футбольний світ уже починає будувати прогнози на головну індивідуальну нагороду року — "Золотий м'яч 2025". Після яскравої весни в Лізі чемпіонів і сильного сезону в клубах котирування різко змінилися.
Головним фаворитом на перемогу став Усман Дембеле — коефіцієнт на його тріумф становить лише 1.4, повідомляє портал Новини.LIVE.
Найближчим конкурентом переможця Ліги чемпіонів-2025 став 17-річний вундеркінд Ламін Ямаль, шанси якого аналітики оцінюють із коефіцієнтом 3.75. Стрімкий зліт nf доросла гра вінгера "Барселони" зробили його справжньою сенсацією. А ось у зірок Мбаппе, Салаха nf Рафіньї шанси різко впали.
Хто ще в гонці за трофей
Салах nf Рафінья йдуть із рівними коефіцієнтами 13. А ось Мбаппе, попри перехід у "Реал" і перемогу в гонці бомбардирів Ла-Ліги, отримав найнижчий коефіцієнт — 26.
Фаворитів визначено, але до церемонії далеко — багато що ще може змінитися. Попереду матчі Клубного чемпіонату світу.
Список коефіцієнтів фаворитів на Золотий м'яч 2025
- Усман Дембеле — 1,4
- Ламін Ямал — 3,75
- Мохамед Салах — 13
- Рафінья — 13
- Кіліан Мбаппе — 26.
Нагадаємо, Ламін Ямаль став переможцем іншого важливого футбольного рейтингу.
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