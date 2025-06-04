Прогноз на Золотий м'яч 2025: Дембеле — головний претендент

Усман Дембеле на корті Ролан Гаррос із Кубком чемпіонів. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Футбольний світ уже починає будувати прогнози на головну індивідуальну нагороду року — "Золотий м'яч 2025". Після яскравої весни в Лізі чемпіонів і сильного сезону в клубах котирування різко змінилися.

Головним фаворитом на перемогу став Усман Дембеле — коефіцієнт на його тріумф становить лише 1.4, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Найближчим конкурентом переможця Ліги чемпіонів-2025 став 17-річний вундеркінд Ламін Ямаль, шанси якого аналітики оцінюють із коефіцієнтом 3.75. Стрімкий зліт nf доросла гра вінгера "Барселони" зробили його справжньою сенсацією. А ось у зірок Мбаппе, Салаха nf Рафіньї шанси різко впали.

Ламін Ямаль і Рафінья. Фото: Reuters/Albert Gea

Хто ще в гонці за трофей

Салах nf Рафінья йдуть із рівними коефіцієнтами 13. А ось Мбаппе, попри перехід у "Реал" і перемогу в гонці бомбардирів Ла-Ліги, отримав найнижчий коефіцієнт — 26.

Фаворитів визначено, але до церемонії далеко — багато що ще може змінитися. Попереду матчі Клубного чемпіонату світу.

Список коефіцієнтів фаворитів на Золотий м'яч 2025

Усман Дембеле — 1,4

Ламін Ямал — 3,75

Мохамед Салах — 13

Рафінья — 13

Кіліан Мбаппе — 26.

Нагадаємо, Ламін Ямаль став переможцем іншого важливого футбольного рейтингу.

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