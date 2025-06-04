Прогноз на Золотой мяч 2025: Дембеле — главный претендент

Битва за Золотой мяч — Дембеле фаворит, Ламин дышит в спину
Футбольный мир уже начинает строить прогнозы на главную индивидуальную награду года — "Золотой мяч 2025". После яркой весны в Лиге чемпионов и сильного сезона в клубах котировки резко изменились.
Главным фаворитом на победу стал Усман Дембеле — коэффициент на его триумф составляет всего 1.4, сообщает портал Новини.LIVE.
Ближайшим конкурентом победителя Лиги чемпионов-2025 стал 17-летний вундеркинд Ламин Ямаль, шансы которого аналитики оценивают с коэффициентом 3.75. Стремительный взлет и взрослая игра вингера "Барселоны" сделали его настоящей сенсацией. А вот у звезд Мбаппе, Салаха и Рафиньи шансы резко упали.
Кто еще в гонке за трофей
Салах и Рафинья идут с равными коэффициентами 13. А вот Мбаппе, несмотря на переход в "Реал" и победу в гонке бомбардиров Ла Лиги, получил самый низкий коэффициент — 26.
Фавориты определены, но до церемонии далеко — многое еще может измениться. Впереди матчи Клубного чемпионата мира.
Список коэффициентов фаворитов на Золотой мяч 2025
- Усман Дембеле — 1,4
- Ламин Ямал — 3,75
- Мохамед Салах — 13
- Рафинья — 13
- Килиан Мбаппе — 26.
Напомним, Ламин Ямаль стал победителем другого важного футбольного рейтинга.
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