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Битва за Золотой мяч — Дембеле фаворит, Ламин дышит в спину

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Дата публикации 4 июня 2025 10:38
Прогноз на Золотой мяч 2025: Дембеле — главный претендент
Усман Дембеле на корте Ролан Гаррос с Кубком чемпионов. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Футбольный мир уже начинает строить прогнозы на главную индивидуальную награду года — "Золотой мяч 2025". После яркой весны в Лиге чемпионов и сильного сезона в клубах котировки резко изменились.

Главным фаворитом на победу стал Усман Дембеле — коэффициент на его триумф составляет всего 1.4, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ближайшим конкурентом победителя Лиги чемпионов-2025 стал 17-летний вундеркинд Ламин Ямаль, шансы которого аналитики оценивают с коэффициентом 3.75. Стремительный взлет и взрослая игра вингера "Барселоны" сделали его настоящей сенсацией. А вот у звезд Мбаппе, Салаха и Рафиньи шансы резко упали. 

Ламин Ямаль и Рафинья
Ламин Ямаль и Рафинья. Фото: Reuters/Albert Gea

Кто еще в гонке за трофей

Салах и Рафинья идут с равными коэффициентами 13. А вот Мбаппе, несмотря на переход в "Реал" и победу в гонке бомбардиров Ла Лиги, получил самый низкий коэффициент — 26.

Фавориты определены, но до церемонии далеко — многое еще может измениться. Впереди матчи Клубного чемпионата мира. 

Список коэффициентов фаворитов на Золотой мяч 2025

  • Усман Дембеле — 1,4
  • Ламин Ямал — 3,75
  • Мохамед Салах — 13
  • Рафинья — 13
  • Килиан Мбаппе — 26. 

Напомним, Ламин Ямаль стал победителем другого важного футбольного рейтинга

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спорт футбол Мохамед Салах Золотой мяч Усман Дембеле Ламин Ямал
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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