Прогноз на Золотой мяч 2025: Дембеле — главный претендент

Усман Дембеле на корте Ролан Гаррос с Кубком чемпионов. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Футбольный мир уже начинает строить прогнозы на главную индивидуальную награду года — "Золотой мяч 2025". После яркой весны в Лиге чемпионов и сильного сезона в клубах котировки резко изменились.

Главным фаворитом на победу стал Усман Дембеле — коэффициент на его триумф составляет всего 1.4, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ближайшим конкурентом победителя Лиги чемпионов-2025 стал 17-летний вундеркинд Ламин Ямаль, шансы которого аналитики оценивают с коэффициентом 3.75. Стремительный взлет и взрослая игра вингера "Барселоны" сделали его настоящей сенсацией. А вот у звезд Мбаппе, Салаха и Рафиньи шансы резко упали.

Ламин Ямаль и Рафинья. Фото: Reuters/Albert Gea

Кто еще в гонке за трофей

Салах и Рафинья идут с равными коэффициентами 13. А вот Мбаппе, несмотря на переход в "Реал" и победу в гонке бомбардиров Ла Лиги, получил самый низкий коэффициент — 26.

Фавориты определены, но до церемонии далеко — многое еще может измениться. Впереди матчи Клубного чемпионата мира.

Список коэффициентов фаворитов на Золотой мяч 2025

Усман Дембеле — 1,4

Ламин Ямал — 3,75

Мохамед Салах — 13

Рафинья — 13

Килиан Мбаппе — 26.

Напомним, Ламин Ямаль стал победителем другого важного футбольного рейтинга.

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