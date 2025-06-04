Ламин Ямаль назвал фаворита в борьбе за Золотой мяч

Ламин Ямаль празднует победу. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Перед полуфиналом Лиги наций Испания — Франция вингер "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал ситуацию вокруг главной индивидуальной награды в мировом футболе.

Молодой игрок уверен, что судьба "Золотого мяча" не должна зависеть от одного конкретного матча, сообщает El Partidazo.

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Ламин Ямаль старается не думать о том, есть ли у него шансы завоевать "Золотой мяч" по итогам 2025 года. Юный футболист заявил, что игрок года — это тот, кто показывает высокий уровень на протяжении всего сезона, а не только в решающих встречах.

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Ямаль намекает на объективность при голосовании

Выступая за принцип стабильности, футболист отметил, что важнейшие игры не должны затмевать весь путь, проделанный спортсменами за год.

Ламин Ямаль и Гави. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Он также подчеркнул, что поддержка игроков только после удачного матча не делает их автоматически лучшими в сезоне. Подход, при котором решающую роль играет финальный рывок, может привести к несправедливости при определении победителя.

В сезоне 2024/2025 Ламин Ямаль сыграл за "Барселону" 55 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 21 результативную передачу.

Напомним, лидер "Барселоны" возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира.

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