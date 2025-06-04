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Ямаль объяснил, кто должен получить Золотой мяч

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Дата публикации 4 июня 2025 16:31
Ламин Ямаль назвал фаворита в борьбе за Золотой мяч
Ламин Ямаль празднует победу. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Перед полуфиналом Лиги наций Испания — Франция вингер "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал ситуацию вокруг главной индивидуальной награды в мировом футболе.

Молодой игрок уверен, что судьба "Золотого мяча" не должна зависеть от одного конкретного матча, сообщает El Partidazo.

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Ламин Ямаль старается не думать о том, есть ли у него шансы завоевать "Золотой мяч" по итогам 2025 года. Юный футболист заявил, что игрок года — это тот, кто показывает высокий уровень на протяжении всего сезона, а не только в решающих встречах. 

Кто получит ЗМ-2025

Ямаль намекает на объективность при голосовании
Выступая за принцип стабильности, футболист отметил, что важнейшие игры не должны затмевать весь путь, проделанный спортсменами за год. 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль и Гави. Фото: instagram.com/lamineyamal/

Он также подчеркнул, что поддержка игроков только после удачного матча не делает их автоматически лучшими в сезоне. Подход, при котором решающую роль играет финальный рывок, может привести к несправедливости при определении победителя.

В сезоне 2024/2025 Ламин Ямаль сыграл за "Барселону" 55 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 21 результативную передачу.  

Напомним, лидер "Барселоны" возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира. 

Тем временем французский "ПСЖ" собирается оформить трансфер звезды "Барселоны". 

Также обладатели Кубка чемпионов готовят переход защитника сборной Украины Ильи Забарного. 

В составе "Полесья" могут оказаться футболисты из киевского "Динамо" и "Александрии". 

спорт футбол Золотой мяч Усман Дембеле Ламин Ямал
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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