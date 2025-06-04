Челси потратит 200 млн евро на трех звезд футбола

Майк Меньян (в центре) в составе "Милана". Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Лондонский "Челси" активизировался на трансферном рынке и намерен завершить сразу три крупных сделки до 10 июня. Клуб стремится успеть укомплектовать состав перед стартом Клубного чемпионата мира, который пройдет в США этим летом.

Для подготовки к турниру ФИФА открыло специальное 10-дневное трансферное окно, сообщает Football Transfers.

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"Челси" планирует использовать по максимуму ближайшую неделю. Приоритетными целями "синих" стали вратарь "Милана" Майк Меньян, нападающий "Айнтрахта" Уго Экитике и вингер "Боруссии" Джейми Гиттенс.

Общая сумма потенциальных трансферов может достичь 200 миллионов евро, что сделает неделю одной из самых затратных в истории клуба.

Три сделки за 7 дней

Согласно последним данным, Гиттенс и Меньян дали согласие на переход, однако переговоры с "Боруссией" и "Миланом" пока продолжаются. Английский клуб хочет снизить цену за Гиттенса с 60 до 42 млн евро, а за Меньяна предлагает не более 10 млн из-за истекающего контракта, тогда как "россонери" требуют около 30 млн.

Сложнее всего ситуация с Уго Экитике. "Айнтрахт" оценивает игрока в 100 млн евро, но "Челси" не готов платить такие деньги, особенно с учетом недавнего подписания Лиама Делапа. В клубе не исключают, что в случае провала переговоров трансфер может быть отложен на более поздний срок.

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