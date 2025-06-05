Карпаты ответили Динамо по поводу трансфера Бруниньо

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко. Фото: УНИАН

Львовские "Карпаты" официально выкупили контракт бразильского полузащитника Бруниньо у "Атлетико Минейро" за 800 тысяч евро. Параллельно игроком интересуется киевское "Динамо".

"Карпаты" пытаются сохранить перспективного футболиста в составе, сообщил журналист Вадсон Фернандес.

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Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко высоко оценил вклад иностранных игроков в команду, подчеркнув их качество и значимость для клуба. Он отметил, что такие футболисты делают разницу на поле и являются редкостью в украинском футболе.

Бруниньо празднует гол. Фото: УНИАН

Интерес "Динамо" к Бруниньо сохраняется

Несмотря на выкуп контракта, столичный клуб продолжает проявлять интерес к Бруниньо. Ранее сообщалось, что столичный клуб следит за прогрессом бразильца и рассматривает возможность его приобретения.

В сезоне 2024/2025 Бруниньо выходил на поле в составе "Карпат" в 28 поединках во всех турнирах. Бразилец записал на свой счет 8 мячей и сделал 2 ассиста.

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