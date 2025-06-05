Карпати відповіли Динамо з приводу трансферу Бруніньйо

У Карпатах прокоментували інтерес Динамо до Бруніньйо
Львівські "Карпати" офіційно викупили контракт бразильського півзахисника Бруніньйо в "Атлетіко Мінейро" за 800 тисяч євро. Паралельно гравцем цікавиться київське "Динамо".
"Карпати" намагаються зберегти перспективного футболіста у складі, повідомив журналіст Вадсон Фернандес.
Головний тренер "Карпат" Владислав Лупашко високо оцінив внесок іноземних гравців у команду, наголосивши на їхній якості та значущості для клубу. Він зазначив, що такі футболісти роблять різницю на полі і є рідкістю в українському футболі.
Інтерес "Динамо" до Бруніньйо зберігається
Попри викуп контракту, столичний клуб продовжує виявляти інтерес до Бруніньйо. Раніше повідомлялося, що столичний клуб стежить за прогресом бразильця і розглядає можливість його придбання.
У сезоні 2024/2025 Бруніньйо виходив на поле у складі "Карпат" у 28 поєдинках у всіх турнірах. Бразилець записав на свій рахунок 8 м'ячів та зробив 2 асисти.
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