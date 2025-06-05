Ротань хоче підписати українця з міжнародною кар'єрою

Ротань посилить Полісся гравцем із міжнародним досвідом
Український нападник Євген Сердюк залишив болгарський ЦСКА 1948 і став вільним агентом. Клуби УПЛ, включно з "Поліссям" та "Карпатами", виявляють інтерес до гравця.
Команда з Болгарії на своєму офіційному сайті оголосила про прощання з низкою гравців, серед яких опинився й ексфутболіст "Динамо" та "Металіста".
Контракт 27-річного Сердюка закінчується 30 червня. Обидві сторони вирішили не продовжувати угоду. Форвард провів два сезони в чемпіонаті Болгарії, забивши 8 голів у минулому розіграші. ЦСКА 1948 хотів зберегти гравця, пропонуючи навіть зміну громадянства, але Сердюк відмовився.
Ротань стежить за ситуацією
Український фахівець Руслан Ротань може запросити гравця в "Полісся". Команда активно шукає підсилення в лінію атаки, а статус вільного агента робить Сердюка привабливою ціллю. Варіанти продовження кар'єри у форварда є і в Україні, де інтерес проявляли "Карпати" та ще два клуби УПЛ.
"Я вдячний ЦСКА 1948 за надану можливість і досвід, який я отримав за ці два роки. Зараз я відкритий для нових пропозицій і готовий розглянути варіанти продовження кар'єри, зокрема й в Україні", — заявив Сердюк.
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