Ротань хоче підписати українця з міжнародною кар'єрою

Тренер Руслан Ротань освоюється на базі "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Український нападник Євген Сердюк залишив болгарський ЦСКА 1948 і став вільним агентом. Клуби УПЛ, включно з "Поліссям" та "Карпатами", виявляють інтерес до гравця.

Команда з Болгарії на своєму офіційному сайті оголосила про прощання з низкою гравців, серед яких опинився й ексфутболіст "Динамо" та "Металіста".

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Контракт 27-річного Сердюка закінчується 30 червня. Обидві сторони вирішили не продовжувати угоду. Форвард провів два сезони в чемпіонаті Болгарії, забивши 8 голів у минулому розіграші. ЦСКА 1948 хотів зберегти гравця, пропонуючи навіть зміну громадянства, але Сердюк відмовився.

Євген Сердюк святкує гол. Фото: instagram.com/jeka.serdiuk/

Ротань стежить за ситуацією

Український фахівець Руслан Ротань може запросити гравця в "Полісся". Команда активно шукає підсилення в лінію атаки, а статус вільного агента робить Сердюка привабливою ціллю. Варіанти продовження кар'єри у форварда є і в Україні, де інтерес проявляли "Карпати" та ще два клуби УПЛ.

"Я вдячний ЦСКА 1948 за надану можливість і досвід, який я отримав за ці два роки. Зараз я відкритий для нових пропозицій і готовий розглянути варіанти продовження кар'єри, зокрема й в Україні", — заявив Сердюк.

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