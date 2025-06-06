Миколенко может перейти в английский гранд в конце июня

Виталий Миколенко благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/mikola_16/

В карьере защитника английского "Эвертона" Виталия Миколенко могут произойти серьезные изменения. В услугах одного из самых стабильных игроков "ирисок" заинтересованы два других клуба АПЛ.

Трансфер Миколенко может произойти в конце июня, сообщает Daily Mail.

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Руководство "Эвертона" готово к переговорам по поводу перехода любого футболиста команды. Виталий Миколенко, чей контракт с клубом действует до лета 2026 года, не является исключением. В его услугах заинтересованы сразу две команды.

Виталий Миколенко с партнерами по "Эвертону". Фото: instagram.com/mikola_16/

Куда может перейти Миколенко

Еще недавно было три клуба, которые хотели подписать украинского игрока. Однако "Астон Вилла" решила полностью довериться Йену Матсену и отказалась от трансфера Виталия Миколенко.

Зато "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", которые недавно противостояли друг другу в финале еврокубка, теперь поборются за 26-летнего воспитанника киевского "Динамо".

"Эвертон" хочет заработать на переходе Миколенко не менее 35 млн евро. И если "МЮ" устраивает эта цена, то "Тоттенхэм" собирается вступить в торги за Виталия. В "Эвертоне" не спешат принимать окончательное решение.

В сезоне 2024/2025 Миколенко сыграл за "ирисок" 31 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, летом житомирский "Полесье" значительно укрепит состав, ожидаются трансферы даже из "Динамо".

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