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Миколенко ждет трансфер — им интересуются два клуба

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Дата публикации 6 июня 2025 09:01
Миколенко может перейти в английский гранд в конце июня
Виталий Миколенко благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/mikola_16/

В карьере защитника английского "Эвертона" Виталия Миколенко могут произойти серьезные изменения. В услугах одного из самых стабильных игроков "ирисок" заинтересованы два других клуба АПЛ. 

Трансфер Миколенко может произойти в конце июня, сообщает Daily Mail

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Руководство "Эвертона" готово к переговорам по поводу перехода любого футболиста команды. Виталий Миколенко, чей контракт с клубом действует до лета 2026 года, не является исключением. В его услугах заинтересованы сразу две команды. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко с партнерами по "Эвертону". Фото: instagram.com/mikola_16/

Куда может перейти Миколенко 

Еще недавно было три клуба, которые хотели подписать украинского игрока. Однако "Астон Вилла" решила полностью довериться Йену Матсену и отказалась от трансфера Виталия Миколенко. 

Зато "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", которые недавно противостояли друг другу в финале еврокубка, теперь поборются за 26-летнего воспитанника киевского "Динамо". 

"Эвертон" хочет заработать на переходе Миколенко не менее 35 млн евро. И если "МЮ" устраивает эта цена, то "Тоттенхэм" собирается вступить в торги за Виталия. В "Эвертоне" не спешат принимать окончательное решение. 

В сезоне 2024/2025 Миколенко сыграл за "ирисок" 31 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. 

Напомним, летом житомирский "Полесье" значительно укрепит состав, ожидаются трансферы даже из "Динамо". 

Ламин Ямаль назвал своих фаворитов в борьбе за "Золотой мяч" по итогам сезона. 

Представляем талантливую украинскую спортсменку, которая может составить конкуренцию самым очаровательным партнершам по национальной команде. 

спорт футбол Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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