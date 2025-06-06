Миколенко може перейти в англійський гранд наприкінці червня

Віталій Миколенко дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/mikola_16/

У кар'єрі захисника англійського "Евертона" Віталія Миколенка можуть відбутися серйозні зміни. У послугах одного з найстабільніших гравців "ірисок" зацікавлені два інші клуби АПЛ.

Трансфер Миколенка може відбутися наприкінці червня, повідомляє Daily Mail.

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Керівництво "Евертона" готове до переговорів з приводу переходу будь-якого футболіста команди. Віталій Миколенко, чий контракт із клубом діє до літа 2026 року, не є винятком. У його послугах зацікавлені відразу дві команди.

Віталій Миколенко з партнерами по "Евертону". Фото: instagram.com/mikola_16/

Куди може перейти Миколенко

Ще недавно було три клуби, які хотіли підписати українського гравця. Однак "Астон Вілла" вирішила повністю довіритися Єну Матсену та відмовилася від трансферу Віталія Миколенка.

Натомість "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед", які нещодавно протистояли один одному у фіналі єврокубка, тепер поборються за 26-річного вихованця київського "Динамо".

"Евертон" хоче заробити на переході Миколенка щонайменше 35 млн євро. І якщо "МЮ" влаштовує ця ціна, то "Тоттенгем" збирається вступити в торги за Віталія. В "Евертоні" не поспішають ухвалювати остаточне рішення.

У сезоні 2024/2025 Миколенко зіграв за "ірисок" 31 матч у всіх турнірах, забив 1 гол та зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, влітку житомирське "Полісся" значно зміцнить склад, очікуються трансфери навіть із "Динамо".

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