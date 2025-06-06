Шепелєв пояснив, як Олександрія випередила Шахтар в УПЛ

Володимир Шепелєв (праворуч) із голкіпером "Олександрії". Фото: instagram.com/shepeliev_8/

Історичний сезон "Олександрії" в УПЛ завершився сенсаційним другим місцем. Команда не лише забезпечила собі участь у єврокубках, а й уперше в історії обійшла "Шахтар", який традиційно домінує в чемпіонаті України.

Захисник команди Володимир Шепелєв зізнався, що був щасливий стати частиною цього досягнення, повідомляє "Український футбол".

Реклама

Читайте також:

Володимир Шепелєв зазначив, що має чудовий настрій після сезону, адже футболістові вдалося вписати своє ім'я в історію одразу двох клубів, завоювавши "срібло" з "Олександрією" та "золото" з "Динамо".

Володимир Шепелєв під час гри. Фото: instagram.com/shepeliev_8/

Сезон був напруженим, і команда втратила важливі очки в матчах проти "Руху" та "Карпат". Особливо болючою виявилася нічия з першим із цих клубів на останніх хвилинах, коли команда Руслана Ротаня повністю домінувала, але пропустила з пенальті.

"Олександрія" не звертала уваги на фаворитів

Шепелєв підкреслив, що команда зосереджувалася виключно на своїй грі. Успіх "Олександрії" став результатом якісного складу, правильної підготовки та внутрішньої віри у свої сили, попри силу суперників.

"Наскільки я зрозумів, від керівництва було завдання - третє місце. Ми його виконали, а потім з'явився шанс поборотися за перше. У підсумку стало друге. Прямих завдань ніхто не ставив, але від тренерського штабу постійно звучало: треба потрапити в єврокубки", — заявив Шепелєв.

Нагадаємо, один із найстабільніших гравців збірної України може продовжити кар'єру в складі англійського гранда.

У житомирського "Полісся" буде насичена трансферна кампанія, клуб підпише зірок української Прем'єр-ліги.

Кіліан Мбаппе назвав причину слабкої гри збірної Франції в матчі з Іспанією.

Ламін Ямаль зробив важливу заяву про боротьбу за "Золотий м'яч"-2025.