Шепелєв пояснив, як Олександрія випередила Шахтар в УПЛ

Шепелєв назвав причину стрімкого злету Олександрії
Історичний сезон "Олександрії" в УПЛ завершився сенсаційним другим місцем. Команда не лише забезпечила собі участь у єврокубках, а й уперше в історії обійшла "Шахтар", який традиційно домінує в чемпіонаті України.
Захисник команди Володимир Шепелєв зізнався, що був щасливий стати частиною цього досягнення, повідомляє "Український футбол".
Володимир Шепелєв зазначив, що має чудовий настрій після сезону, адже футболістові вдалося вписати своє ім'я в історію одразу двох клубів, завоювавши "срібло" з "Олександрією" та "золото" з "Динамо".
Сезон був напруженим, і команда втратила важливі очки в матчах проти "Руху" та "Карпат". Особливо болючою виявилася нічия з першим із цих клубів на останніх хвилинах, коли команда Руслана Ротаня повністю домінувала, але пропустила з пенальті.
"Олександрія" не звертала уваги на фаворитів
Шепелєв підкреслив, що команда зосереджувалася виключно на своїй грі. Успіх "Олександрії" став результатом якісного складу, правильної підготовки та внутрішньої віри у свої сили, попри силу суперників.
"Наскільки я зрозумів, від керівництва було завдання - третє місце. Ми його виконали, а потім з'явився шанс поборотися за перше. У підсумку стало друге. Прямих завдань ніхто не ставив, але від тренерського штабу постійно звучало: треба потрапити в єврокубки", — заявив Шепелєв.
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