Мбаппе назвав причину розгрому збірної Франції в матчі з Іспанією

Кіліан Мбаппе в матчі проти Іспанії. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Збірна Франції програла Іспанії в яскравому півфіналі Ліги націй з рахунком 4:5. Команда Дідьє Дешама зуміла нав'язати боротьбу тільки в другій половині матчу.

Мбаппе залишився незадоволений тим, як "триколірні" провели більшу частину матчу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Іспанці домінували в першому таймі й швидко створили комфортну перевагу, забивши чотири м'ячі за 35 хвилин. Французи відповіли лише одним точним ударом до перерви.

Ця історична поразка — перший випадок за понад півстоліття, коли Франція пропустила п'ять м'ячів за гру. Проте команда проявила характер, скоротивши відставання до мінімуму в кінцівці.

Кіліан Мбаппе (праворуч) та Ламін Ямаль. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Що Мбаппе сказав про матч

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився своїми емоціями від матчу. За його словами, команда не змогла зберегти концентрацію впродовж усієї зустрічі, що й призвело до поразки.

"У нас були сплески гри, яких не було вже дуже давно. Але всього за десять хвилин першого тайму ми пропустили два голи — і те ж саме сталося в другій половині. Ми не були послідовними протягом усіх 90 хвилин, але ми поліпшили свою гру. Коли ти не виграєш, завжди з'являються негативні моменти. Але не все так погано", — заявив Мбаппе.

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