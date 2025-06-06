Гвардіола здивував причиною поганого самопочуття в цьому сезоні

Гвардіола натякнув на проблеми зі здоров'ям через футбол
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зізнався, що емоційно гостро переживає кожну поразку своєї команди. Наставник "містян" дав відверте інтерв'ю, в якому описав свій стан після невдалих ігор.
За словами Гвардіоли, він свідомо хоче страждати після втрат очок, повідомляє агентство Reuters.
Каталонський фахівець Хосеп Гвардіола пояснив, що інакше не відчуває сенсу в тренерській роботі. Тренер також підкреслив, наскільки глибоко поразки впливають на його фізичний та психологічний стан.
Гвардіола не може спокійно їсти після невдач
Наставник очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року. За вісім сезонів він виграв із клубом 18 трофеїв, включно з Лігою чемпіонів, шістьма чемпіонствами в АПЛ та безліччю національних кубків.
"Я роздратований, і навіть їжа втрачає смак. Мені не потрібно насичуватися — важливо зберегти це почуття злості. Адже якщо його немає, тоді який сенс у всьому? Перемоги, поразки. Ми живемо, щоб переживати емоції, щоб настрій змінювався", — зазначив Гвардіола.
Сезон 2024/2025 "Манчестер Сіті" завершив на 3 місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.
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