Гвардіола здивував причиною поганого самопочуття в цьому сезоні

Хосеп Гвардіола під час інтерв'ю. Фото: Reuters/Nacho Doce

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зізнався, що емоційно гостро переживає кожну поразку своєї команди. Наставник "містян" дав відверте інтерв'ю, в якому описав свій стан після невдалих ігор.

За словами Гвардіоли, він свідомо хоче страждати після втрат очок, повідомляє агентство Reuters.

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Хосеп Гвардіола відповідає на запитання. Фото: Reuters/Nacho Doce

Гвардіола не може спокійно їсти після невдач

Наставник очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року. За вісім сезонів він виграв із клубом 18 трофеїв, включно з Лігою чемпіонів, шістьма чемпіонствами в АПЛ та безліччю національних кубків.

"Я роздратований, і навіть їжа втрачає смак. Мені не потрібно насичуватися — важливо зберегти це почуття злості. Адже якщо його немає, тоді який сенс у всьому? Перемоги, поразки. Ми живемо, щоб переживати емоції, щоб настрій змінювався", — зазначив Гвардіола.

Сезон 2024/2025 "Манчестер Сіті" завершив на 3 місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

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