Гвардиола удивил причиной плохого самочувствия в этом сезоне

Хосеп Гвардиола во время интервью. Фото: Reuters/Nacho Doce

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что эмоционально остро переживает каждое поражение своей команды. Наставник "горожан" дал откровенное интервью, в котором описал своё состояние после неудачных игр.

По словам Гвардиолы, он сознательно хочет страдать после потерь очков, сообщает агентство Reuters.

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Хосеп Гвардиола отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Nacho Doce

Гвардиола не может спокойно есть после неудач

Наставник возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. За восемь сезонов он выиграл с клубом 18 трофеев, включая Лигу чемпионов, шесть чемпионств в АПЛ и множество национальных кубков.

"Я раздражен, и даже еда теряет вкус. Мне не нужно насыщаться — важно сохранить это чувство злости. Ведь если его нет, тогда какой смысл во всём? Победы, поражения. Мы живем, чтобы переживать эмоции, чтобы настроение менялось", — отметил Гвардиола.

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